Veja: Podcast Futebol Diario faz a analise dos jogos do trio de ferro no fim de semana

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Torcida de Náutico, Sport e Santa Cruz (Rafael Vieira )

No programa desta segunda-feira (10) nossa equipe passou pelos jogos, resultados e desempenho do trio de ferro na rodada deste fim de semana.

o programa acontece diariamente as 10H, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV. E conta com a participação e interatividade do espectador.