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Veja: Podcast Futebol Diario faz a analise dos jogos do trio de ferro no fim de semana

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Raphael Brasil

Publicado: 10/08/2026 às 11:05

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Torcida de Náutico, Sport e Santa Cruz/Rafael Vieira

Torcida de Náutico, Sport e Santa Cruz (Rafael Vieira )

No programa desta segunda-feira (10) nossa equipe passou pelos jogos, resultados e desempenho do trio de ferro na rodada deste fim de semana.

Veja também:

o programa acontece diariamente as 10H, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV. E conta com a participação e interatividade do espectador.

Futebol Diario , podcast , Trio de Ferro
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