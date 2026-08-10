Esportes
PODCAST
Veja: Podcast Futebol Diario faz a analise dos jogos do trio de ferro no fim de semana
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 10/08/2026 às 11:05
Torcida de Náutico, Sport e Santa Cruz (Rafael Vieira )
No programa desta segunda-feira (10) nossa equipe passou pelos jogos, resultados e desempenho do trio de ferro na rodada deste fim de semana.
o programa acontece diariamente as 10H, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV. E conta com a participação e interatividade do espectador.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes