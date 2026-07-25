Náutico x Sport: há 117 anos nascia uma das maiores rivalidades do futebol do país

No dia 25 de julho de 1909, os teams de Náutico, que fazia sua estreia no futebol, e o Sport entraram no campo British Club para escrever o primeiro capítulo de uma das grandes rivalidades do Brasil

Sport 2x2 Náutico em jogo válido pelo Pernambucano de 1958 (ACERVO DP)

Era um domingo, 25 de julho de 1909. O futebol engatinhava em Pernambuco quando, pela primeira vez na história, os teams de Náutico e Sport entraram em campo para um “match de foot ball”, como antecipou em sua edição, dois dias antes, o Diario de Pernambuco.



Trazida das raias do remo, esporte predominante na época, tinha início no campo uma das maiores rivalidades do país, há 117 anos.



O primeiro Clássico dos Clássicos, cuja alcunha só viria muitos anos depois, terminou com vitória dos desafiantes, que faziam a sua estreia no futebol: 3 x 1 para o Náutico, com destaque para o seu atacante Maunseil, autor do primeiro gol da história do duelo.



O anúncio



O Diario anunciou, na página 2 da edição do dia 23 de julho de 1909:



“O Clube nautico Capibaribe acaba de officiar ao Sport club, desafiando-o para um match de foot ball.



Sabemos que o convite foi aceito, devendo domingo proximo, á tarde, realizar-se a contenda, na qual tomarão parte inglezes associados das duas sociedades esportivas.



O local escolhido para tal fim, é o ground do British Club, na Ponte de Uchôa.”



Como foi o jogo



Dois dias depois, a edição de domingo trazia, na seção “Artes e Diversões”, o que se convencionou chamar, décadas depois, de apresentação da partida, realizada onde hoje fica o Museu do Estado de Pernambuco, nas Graças.



“No parque do British Club, em Ponte d'Uchoa, realiza-se hoje um novo match de foot-ball entre o Sport Club Recife e o Clube Nautico Capibaribe.



As festas dessas duas associações despertam sempre viva animação e grande concorrencia e, de certo, a de hoje não perderá de interesse.



Uma banda de musica, a de aprendizes marinheiros, tocará durante a festa esportiva.”



Na ficha técnica, os nomes em inglês da cada posição e, na imensa maioria, dos jogadores que disputariam o que viria a ser um clássico.



O Náutico jogaria com “camisa branca com distinctivo e calcão branco”, enquanto que o Sport participaria da contenda com “camisa encarnada e preta, calção branco”.



“TEAM DO CLUBE NAUTICO

Goal-keeper, H King; fuul-backs, E. Montagne Smith e H. A. Avila; halves-backs, R. Ramage, F. M. Ivatt e John Cook; forvards, A. Silva, H. Grant-Ardeson, R. Maunsell, D. Thomaz e Joao Maia ; reserva, Mac. Pherson; line's man, A. Chalmers.



TEAM DO (SPORT CLUB)

Goal -keeper, L. Latham; full-backs, N. D, T. Oliver e W. H. Muller; halves backs, Frank Fellows, W. Pick-wood e Willie Robson; forwards, Alberto Amorim, S. T. Marsh, L. Griilth, C.Chalmers e J. Amorim Junior; reserrass 0. von Sohsten e A. Lundgren ; line's, man, Guilherme Fonseca”.



Como o jogo foi realizado em um domingo e, na época, os jornais não circulavam às segundas, a resenha da partida viria na edição da terça, dia 27 de julho, informando com detalhes como havia sido a partida.



“A noticia de que ante-hontem o festejado Clube nautico estreava no foot-ball tornou mais numerosa a concorrencia ao pittoresco parque do British club, na Ponte d'Uchôa.



Nós, ao noticiarmos aquella festa esportiva, previramos a desusada animação e alegria, das quaes ella effectivamente se revestiu.



De 3 horas em deante os bondes de Fernandes Vieira levavam sua lotação completa e os trens da linha Principal chegavam repletos á estação da Torre.



Após a execução de variadas peças pelas bandas da escola de aprendizes marinheiros e musical «Capunguense", teve começo a partida.



Apesar da chuva ligeira que caiu justamente na hora de começar o jogo, o terreno nada soffreu, tornando-se o tempo magniflco para o foot-ball.



A's 4.15 da tarde deu-se o kick off”.



O relato publicado mostrou um primeiro tempo com superioridade do time alvirrubro, que abriu o placar com o forward R. Maunsell.



“O Nautico, desde o principio, fez um forte ataque, que foi repellido pelo Sport, ficando o jogo muito egual durante dez minutos, quando a bola, muito bem passada para o centro, coube a Maunsell que, por um bonito dribbling, a levou ao goal dos opponentes, entre os applausos dos espectadores”.



O primeiro tempo terminou com 2x0. Na volta do intervalo, “podia-se notar que o Sport estava disposto a mudar o jogo, tratando de tirar a desforra, depois do descanso. Sendo dado o Kick off pode-se observar um dos melhores momentos do jogo, tendo o dribbing e passes dos forwards melhorado e devolvendo os backs a bola com muita precisão”.



Mesmo com a reação dos rubro-negros, o Náutico ampliou a vantagem, com o Sport descontando pouco depois. “Dahi até o fim, o jogo continuou com mudanças para ambos os lados, ganhando o Nautico por tres goals contra um”.



O texto da matéria exalta o sucesso do jogo amistoso no campo do British Club, como que prevendo que, daquele primeiro confronto, uma intensa e histórica rivalidade seria instituída.



“O match foi um grande successo. Esperemos agora a desforra do Sport”.

