Veja quem alvirrubros e rubro-negros precisam secar nos jogos da Série B desta quinta (23)

Com vitória do Náutico e empate do Sport, na quarta, os times pernambucanos subiram na tabela, mas podem perder posições com o complemento da rodada da Série B nesta noite; hora de ligar os secadores

Partida entre Náutico x Londrina na Série B (Rafael Vieira / CNC)

O fim do jejum de vitórias nos Aflitos fez o Náutico subir para a 12ª colocação, enquanto que o Sport, após mais um empate, foi para a 8ª posição. Mas a 19ª rodada tem três jogos nesta quinta-feira (23) à noite, e o quadro pode mudar. Então, alvirrubros e rubro-negro, podem ligar o secador a partir das 19h30 de hoje.

Após a boa vitória por 2x1 sobre o Londrina, que não perdia há seis jogos, fez o Timbu subir para 12º lugar, com 24 pontos. Será preciso secar duas partidas nesta noite.



A partir das 19h30, os torcedores do Náutico precisam torcer por vitória do São Bernardo, que vista o Athletic, com os mesmo 24 pontos dos pernambucanos, mas perdendo no número de vitórias.



Mesma situação para o jogo das 20h30. O Cuiabá também está com 24 e recebe o Atlético-GO, que receberá todas as boas energias dos Aflitos. O terceiro duelo, às 21h30, não será preciso gastar o secador.



Mesmo se o Botafogo-SP vencer o Juventude, em Ribeirão Preto, chegando a 24 pontos, ficará com uma vitória a menos que o Timbu.

Caminho inverso



O empate, novamente cedido nos momentos finais, com o Goiás levou o Sport aos 28 pontos, na 8ª posição. Para permanecer nela após o fim da rodada, precisa secar o São Bernardo, diante do Athletic, e o Atlético-GO, contra o Cuiabá.



Exatamente o contrário da secação dos alvirrubros. O terceiro e último jogo da rodada, Botafogo-SP x Juventude não terá interferência na colocação dos rubro-negros.