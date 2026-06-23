Suspeito de matar ex-jogador Brasão cometeu crime após ser expulso de bar

Brasão teria expulsado o suspeito do crime do seu bar após ele pedir por um desconto na compra de bebidas e iniciar uma confusão

Brasão, atacante do Santa Cruz (Ricardo Fernandes/Acervo DP)

O homem suspeito de matar o ex-jogador do Santa Cruz Ivan Fiel da Silva, de 44 anos, conhecido como Brasão, cometeu o crime após ser expulso do bar que o ex-atleta administrava em Tubarão, Santa Catarina, na madrugada da última sexta-feira (19). Tudo aconteceu após uma confusão, depois de o homem pedir desconto em bebidas e não ser atendido.

De acordo com informações do Portal NSC Total, o suspeito foi expulso do bar Bora Viver B.14, do qual o ex-jogador era dono, pela falta de pagamento de R$ 30 em bebidas. A situação acabou gerando uma confusão entre Brasão e o suspeito, segundo a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC).

Como aconteceu

O delegado André Crisostomo, da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Tubarão, afirmou ao NSC que, no início da festa no bar em que Brasão era proprietário, o Bora Viver B.14, o suspeito tinha recebido um desconto.

Ao realizar uma nova compra, ele teria pedido mais desconto, o que não foi concedido. Depois disso, o homem acabou expulso do bar, mas retornou depois para atirar em Brasão.

Brasão sofreu perfurações no tórax e no antebraço e, devido à gravidade dos ferimentos, morreu no local.

Outro homicídio

Um empresário de 20 anos, identificado como João Roberto Pereira de Oliveira, também foi morto a tiros pelo mesmo suspeito, segundo informações policiais.

O segundo crime aconteceu em uma loja de conveniência a cerca de 500 metros do bar de Brasão. João foi atingido na cabeça e na clavícula e também morreu no local.

A Polícia, no entanto, entende que a motivação para este crime pode ter sido outra. A morte de João Roberto pode estar vinculada ao fato de que ele seria o atual companheiro da ex-namorada do suspeito, ainda de acordo com as informações do NSC.

O suspeito localizado e preso em flagrante ainda na sexta (19), na cidade de Jaguaruna, próxima a Tubarão. A Polícia trata o caso como duplo homicídio doloso.