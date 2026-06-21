Rebeca Andrade leva o ouro no salto do Pan-Americano do Rio em sua volta às competições

Foi o primeiro título da brasileira no aparelho em um Pan-Americano, apesar de ter sido campeã mundial duas vezes e ter duas medalhas olímpicas

Rebeca Andrade, ginasta brasileira (MeloGym / CBG)

Em seu retorno às competições após um afastamento de 20 meses, Rebeca Andrade conquistou uma medalha de ouro inédita ao vencer o salto do Pan-Americano de ginástica artística neste domingo, no Rio de Janeiro. Maior medalhista olímpica do Brasil, a ginasta de 27 anos venceu apertado, com 14.266 na média de seus dois saltos, com 14.433 no primeiro e 13.700 no segundo.

Vice-campeã mundial, a canadense Lia Monica Fontaine conquistou a medalha de prata com 14.249. O bronze ficou com Claire Pease, dos EUA, com 13.916. Nas classificatórias, a brasileira havia registrou 14.533 no primeiro salto, 14.166 no segundo e teve média de 14.459.

Foi o primeiro título de Rebeca Andrade no aparelho em um Pan-Americano, apesar de ter sido campeã mundial duas vezes e ter duas medalhas olímpicas (ouro nos Jogos de Tóquio, em 2021, e prata em Paris-2024) no salto.

Além do topo no pódio individual, Rebeca ajudou o Brasil a se classificar para o Mundial de Roterdã, em outubro, com a conquista da medalha de prata por equipes atrás dos EUA na quinta-feira.

"Consegui voltar no alto nível de novo. Mesmo sem ter feito os meus dois saltos (mais difíceis, é algo que me orgulha bastante. Ter toda essa torcida foi maravilhoso, senti todo esse carinho, senti todo esse calor, aquele friozinho na barriga que fazia um tempo que eu não sentia. Foi demais. Estou muito grata, foi incrível", afirmou a dona de 6 medalhas olímpicas após as classificatórias.

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