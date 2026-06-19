Jornalista argentina é demitida após noticiar morte do pai de Messi equivocadamente

A jornalista Florencia Peña apresentava o programa "El Show del Verano" da Luzu TV, um dos principais canais da Argentina, quando a anunciou ao vivo a morte do pai de Lionel Messi de maneira equivocada

Jorge Messi (dir.) está internado por complicações de saúde (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma jornalista argentina foi demitida nessa quinta-feira (18), após noticiar a morte de Jorge Messi, pai do jogador Lionel Messi, de maneira equivocada durante um programa ao vivo.

Florencia Peña apresentava o programa "El Show del Verano" da Luzu TV, um dos principais canais da Argentina, quando anunciou ao vivo que o pai de Messi teria falecido.

Jorge Messi está internado e o estado de saúde dele tem sido um tópico delicado. Na estreia da Argentina, na última terça (16), Lionel Messi chegou a chorar na comemoração em um dos três gols marcados por ele, alimentando especulações de que teria sido pelo pai.

“Chorei por um motivo completamente alheio ao esporte. Passei por dias difíceis e complicados. Agradeço a todos os meus companheiros de equipe porque, como sempre, estiveram ao meu lado, me apoiando e me dando muita força para melhorar”, disse o craque argentino após o jogo contra a Argélia.

Desinformação

A desinformação da morte de Jorge rapidamente se espalhou e foi desmentida e criticada pela família Messi em nota oficial. Confira:

“A família Messi informa que Jorge está enfrentando um problema de saúde. Ele está sob supervisão médica, se recuperando e apresentando uma evolução favorável.

Diante das notícias, rumores e especulações que circularam nas últimas horas, a família deseja expressar sua profunda tristeza pela falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos com que algumas pessoas trataram este assunto estritamente privado.

A família também deseja esclarecer que apenas os familiares mais próximos possuem informações precisas e confiáveis sobre o estado de saúde de Jorge. Portanto, qualquer versão, declaração ou informação que não seja proveniente da própria família e de seus canais oficiais não deve ser considerada válida ou verdadeira.

Em momentos como este, pedimos responsabilidade, prudência e compaixão. A saúde de uma pessoa e o bem-estar de seus entes queridos não devem ser alvo de especulações ou da atenção irresponsável da mídia.

Agradecemos sinceramente as manifestações de carinho, respeito e preocupação recebidas e solicitamos que a privacidade e a confidencialidade de Jorge e de toda a sua família sejam respeitadas neste momento.

Quaisquer atualizações relevantes serão comunicadas prontamente pela família e pelos canais apropriados.

Agradecemos a compreensão”, escreveu a família Messi*.

A Luzu TV também se manifestou sobre o ocorrido. Além de Peña, todos os envolvidos na apuração foram demitidos, segundo a produtora. Leia a íntegra:

“A Luzu TV lamenta profundamente o ocorrido durante a transmissão do programa ‘El Show del Verano’. Consideramos inaceitável a veiculação de informações sensíveis sem a devida verificação prévia.

Por esse motivo, a direção da Luzu TV decidiu demitir todos os responsáveis, e Florencia Peña deixará o cargo. Reafirmamos nosso compromisso com uma comunicação responsável, respeitosa e rigorosa”, publicou o canal*.

Na tarde desta quinta (18), após toda a repercussão negativa, a jornalista Florencia também se pronunciou. Ela pediu desculpas e justificou que recebeu a informação pela produção do programa, mas ainda assim, disse “assumir a responsabilidade. Veja a postagem feita por ela no X (antigo Twitter):

“Peço desculpas à família Messi pelo momento terrível que imagino que estão vivendo. Estou muito envergonhada por ter sido o veículo para essa dor.

Tenho que esclarecer que essa informação falsa me foi fornecida no meio do ao vivo como verificada pela produção do programa, e eu confiei.

Ainda assim, assumo a responsabilidade por fazer parte do erro, e é por isso que decidi dar um passo de lado e encerrar minha participação no Luzu.

Volto a pedir perdão de coração, eu errei”, postou Peña*.

*Tradução do espanhol.

