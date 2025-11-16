Português conquista duas medalhas de prata na Liga Nacional 2025

FMO/Clube Português (Bruno Ruas/CBHb)

O FMO/Clube Português (PE) encerrou neste sábado, em Sorriso (MT), uma participação histórica na Liga Nacional de Handebol 2025, ao conquistar os vice-campeonatos masculino e feminino. A equipe pernambucana, única representante de fora do Sul-Sudeste no Final Four nas duas categorias, levou o nome do Nordeste mais uma vez ao topo do esporte nacional, reforçando sua força, tradição e capacidade de competir em alto nível contra as maiores potências do país.

No masculino, o Português protagonizou uma final intensa e equilibrada diante do Handebol Taubaté/TCC (SP), encerrada em 21 a 19. A campanha foi marcada por intensidade, disciplina defensiva e atuações consistentes, que conduziram a equipe com total mérito à decisão. Dentro de quadra, o time pernambucano entregou um duelo digno de final nacional, consolidando-se como uma das grandes forças da temporada e reafirmando o respeito conquistado pelo handebol nordestino.

No feminino, a emoção tomou conta até o último instante. O FMO/Clube Português esteve à frente do placar praticamente toda a partida e acabou sofrendo a virada por 23 a 22 no último segundo, diante do Esporte Clube Pinheiros (SP). Apesar do desfecho doloroso, a campanha foi gigante: entrega, intensidade, organização e um handebol de altíssimo nível marcaram a trajetória da equipe, que protagonizou uma das finais mais emocionantes da Liga.

Os dois vice-campeonatos conquistados em um mesmo dia reforçam o peso do Clube Português no cenário nacional e elevam o orgulho do Nordeste, que celebra o desempenho de uma equipe que, mais uma vez, rompeu barreiras, superou limites e mostrou que o talento pernambucano tem espaço — e voz — entre os grandes do Brasil.