Nova lei permite entrada gratuita para crianças de até 12 anos em eventos esportivos em Pernambuco

Uma nova lei promulgada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) ampliou a idade máxima para a entrada gratuita em eventos esportivos no estado. A nova legislação prevê que crianças de até 12 anos têm direito ao acesso gratuito em eventos esportivos organizados por entidades públicas ou privadas e que tenham patrocínio do poder público.

Antes da mudança, crianças de até sete anos de idade tinham direito ao ingresso gratuito, em lei que vigorava desde 2011. Para acessar os jogos em questão, as crianças deverão estar obrigatoriamente acompanhadas por um responsável maior de idade.

A nova medida foi promulgada no dia 5 de janeiro de 2026 e entra em vigor após 60 dias de sua publicação.



