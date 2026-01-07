Ex-jogador de futsal do Corinthians morre depois de mal-estar em aeroporto na Rússia
O Corinthians lamentou a morte do ex-atleta em suas redes sociais
Publicado: 07/01/2026 às 12:41
Alex Felipe, ex-jogador de futsal do Corinthians (Reprodução/ Instagram)
Alex Felipe, de 32 anos, morreu nesta terça-feira, 6, vítima de um mal-estar. O ex-jogador de futsal do Corinthians estava em um aeroporto na cidade de Ukhta, na Rússia, quando se sentiu mal.
O jogador recebeu atendimento prontamente mas, mesmo depois de tentativas de reanimação, acabou vindo a óbito no local.
Alex também vestiu as cores da seleção brasileira de futsal e fez parte da equipe que venceu a Copa América de 2017.
Através das redes sociais, o clube paulista lamentou a morte do ex-atleta. "O Corinthians se solidariza com os familiares, amigos, companheiros de equipe e toda a comunidade do futsal, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável", escreveu.