Ex-jogador de futsal do Corinthians morre depois de mal-estar em aeroporto na Rússia

O Corinthians lamentou a morte do ex-atleta em suas redes sociais

Alex Felipe, ex-jogador de futsal do Corinthians (Reprodução/ Instagram)

Alex Felipe, de 32 anos, morreu nesta terça-feira, 6, vítima de um mal-estar. O ex-jogador de futsal do Corinthians estava em um aeroporto na cidade de Ukhta, na Rússia, quando se sentiu mal.

Segundo o clube paulista, o ala brasileiro teve um mal-estar antes de embarcar após o duelo entre o Norilsk Nickel, sua equipe, e o MFK Ukhta, válido pela copa nacional do país.

O jogador recebeu atendimento prontamente mas, mesmo depois de tentativas de reanimação, acabou vindo a óbito no local.

Alex também vestiu as cores da seleção brasileira de futsal e fez parte da equipe que venceu a Copa América de 2017.

Através das redes sociais, o clube paulista lamentou a morte do ex-atleta. "O Corinthians se solidariza com os familiares, amigos, companheiros de equipe e toda a comunidade do futsal, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável", escreveu.