Musa do skate abre conta no OnlyFans: "Dia a dia como atleta"

Letícia Bufoni, skatista brasileira (Reprodução / Redes Sociais)

Letícia Bufoni, um dos maiores nomes do skate nacional, anunciou sua entrada no OnlyFans. No entanto, o propósito da atleta é diferente: em vez de promover os conteúdos sexuais pelos quais a plataforma ficou famosa, ela irá mostrar bastidores da sua vida no esporte.

No perfil oficial de Letícia, os assinantes terão acesso a conteúdos exclusivos da sua rotina no skate, automobilismo, treinos, viagens e “tudo que faz parte do meu dia a dia como atleta.”

Muito feliz em contar para vocês que meu perfil oficial no @OnlyFans está no ar!

Lá vou compartilhar os bastidores exclusivos da minha rotina no skate, automobilismo, treinos, viagens e tudo que faz parte do meu dia a dia como atleta.

Vem acompanhar de perto essa nova fase! pic.twitter.com/yGrW9pyYdf — Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) November 13, 2025

Quem é Letícia Bufoni

- Letícia Bufoni e Silva nasceu em 13 de abril de 1993, em São Paulo (SP), Brasil.

- Ela mora nos Estados Unidos há anos (mudou-se para Los Angeles aos 14 anos) para seguir carreira como skatista profissional.

- É skatista de street (rua) e se tornou uma das maiores atletas femininas desse estilo no mundo.

- Detentora de vários recordes do X Games: entre eles o maior número de medalhas de ouro na modalidade Street femininas.

- Estabeleceu recordes reconhecidos pelo Guinness World Records, como o grind de skate mais alto saindo da parte traseira de uma aeronave, a 9.022 pés de altitude.

- Guinness World Records

- Representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 (realizados em 2021 em Tóquio), na estreia do skate como modalidade olímpica.

- Começou a andar de skate aos 9 anos de idade em São Paulo, cresceu no bairro Vila Matilde.

- Ela se tornou um símbolo de superação no esporte feminino, quebrando barreiras num ambiente dominado por homens, e ajudando a abrir caminho para outras skatistas.

- Além do esporte, ela atua como marca pessoal (lifestyle), influenciadora digital e empresária — com presença forte nas redes sociais e parcerias com várias marcas.

- Em 2025, foi nomeada para um cargo de liderança na World Skate (organização internacional do skate) como parte da comissão técnica, tornando-se a primeira mulher brasileira a ocupar tal posição.