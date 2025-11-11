Clube Português mantém escolinha de Hóquei sobre Patins voltada para crianças no Recife
Aulas acontecem na quadra do próprio clube, todas as terças e quintas-feiras, das 17h às 18h10
Publicado: 11/11/2025 às 17:50
Escolinha de Hóquei sobre Patins no Clube Português do Recife (Divulgação)
O Clube Português do Recife segue apostando na formação esportiva das crianças com a Escolinha de Hóquei sobre Patins, iniciativa voltada para meninos e meninas de 6 a 12 anos. O projeto tem conquistado espaço entre as opções esportivas da capital pernambucana, unindo aprendizado técnico, diversão e socialização.
As aulas acontecem na quadra do próprio clube, todas as terças e quintas-feiras, das 17h às 18h10, sob comando do professor Beto Gesteira, com apoio de Reginaldo Dias. Hoje, cerca de 45 alunos participam das atividades, que têm como foco o desenvolvimento físico e motor, além da convivência em grupo.
Segundo os organizadores, a escolinha vem se consolidando como uma das principais portas de entrada para o hóquei sobre patins no Recife.
"A ideia é incentivar o esporte desde cedo, criando um ambiente de aprendizado e amizade", destaca o professor Beto.
A mensalidade custa R$ 120, com desconto para famílias que inscrevem duas ou mais crianças, nesses casos, o valor cai para R$ 100 por aluno. O uso de capacete e patins é obrigatório, mas o clube oferece a opção de locação dos equipamentos por R$ 30 mensais.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente com o professor Beto Gesteira, pelo telefone (81) 98904-9438. O Clube Português do Recife fica na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, bairro das Graças, na Zona Norte da capital.