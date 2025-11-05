Copa Compaz x Português de hóquei acontece nesta quinta-feira (6)

Competição de hóquei (Reprodução)

Nesta próxima quinta-feira (6), às 19h, será realizada a abertura da Copa Compaz x Português de hóquei. O evento será sediado no Clube Português do Recife e reunirá 170 atletas, divididos em 17 equipes.

A competição contará com 60 atletas do Clube Portuguêsdo Recife e 70 dos Compaz. Os participantes representam as seguintes unidades: cinco equipes do Compaz Ariano Suassuna, quatro do Compaz Dom Hélder Câmara e oito do Clube Português.

A Copa Compaz x Português funcionará como um instrumento de inclusão social e convivência. Para além do fortalecimento do hóquei, a copa simboliza o intercâmbio entre projetos esportivos e sociais que têm em comum a valorização da juventude e o compromisso com a construção de uma cultura de paz.

O evento de abertura nesta quinta-feira deverá contar com a presença do Presidente do Clube Português, Daniel Rodrigues, do Secretário de Cidadania e Cultura de Paz, Túlio Arruda, e do Prefeito do Recife, João Campos.

