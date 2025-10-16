Gustavo Borges inspira com palestra sobre motivação, performance e superação no Recife

Gustavo Borges, medalhista olímpico em Barcelona 1992 e Atlanta 1996 (Reprodução)

O ex-nadador olímpico Gustavo Borges, um dos maiores nomes do esporte brasileiro, vem conquistando novos públicos fora das piscinas com suas palestras inspiradoras sobre motivação, performance e superação. Com uma trajetória marcada por disciplina, foco e resultados expressivos — são quatro medalhas olímpicas e 19 pan-americanas —, o atleta traduz a mentalidade de campeão em lições práticas para o mundo corporativo, educacional e esportivo.





Em suas apresentações, Gustavo compartilha experiências vividas ao longo de mais de duas décadas dedicadas ao alto rendimento, mostrando como propósito, resiliência e consistência são pilares fundamentais para alcançar resultados de excelência. Para falar um pouco mais de perto sobre esses temas, o ex-atleta estará no Recife nesta sexta-fera (17), onde ministra a palestra “Mergulhe na inspiração e siga rumo à performance” que integra o projeto Unir, Inspirar e Melhorar, promovido pela Rede Alis, através da clínica Integrális. O evento acontece a partir das 12h30, no Teatro RioMar Recife.



De maneira leve e envolvente, o atleta olímpico e empresário, irá conectar histórias reais de conquistas e desafios a temas como liderança, trabalho em equipe, planejamento e equilíbrio emocional, inspirando pessoas e organizações a desenvolverem seu melhor desempenho.



Com o mesmo comprometimento que o levou ao pódio olímpico, o palestrante estimula o público a transformar metas em atitudes, reforçando a importância da constância e da preparação mental no caminho para o sucesso. “A alta performance não é sobre ser perfeito, mas sobre estar disposto a aprender, errar e recomeçar todos os dias”, costuma destacar Gustavo Borges.



Além de palestrante, Gustavo Borges é empreendedor e criador do Método Gustavo Borges, presente em mais de 400 academias, escolas e clubes no Brasil. Sua atuação integra esporte, educação e gestão de pessoas, reforçando a crença de que o verdadeiro sucesso nasce do equilíbrio entre corpo, mente e propósito.

SERVIÇO:

O QUÊ? Palestra “Mergulhe na inspiração e siga rumo à performance”, com o atleta olímpico e empresário Gustavo Borges

LOCAL: Teatro RioMar Recife

DATA: 17 de outubro de 2025

HORA: 12h30h

Vagas gratuitas e limitadas

Inscrições pelo: Sympla.com.br