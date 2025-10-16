Gustavo Borges inspira com palestra sobre motivação, performance e superação no Recife
Nesta sexta-feira (17), no Teatro RioMar Recife, acontecerá o evento gratuito realizado por Gustavo Borges
Publicado: 16/10/2025 às 11:13
Gustavo Borges, medalhista olímpico em Barcelona 1992 e Atlanta 1996 (Reprodução)
O ex-nadador olímpico Gustavo Borges, um dos maiores nomes do esporte brasileiro, vem conquistando novos públicos fora das piscinas com suas palestras inspiradoras sobre motivação, performance e superação. Com uma trajetória marcada por disciplina, foco e resultados expressivos — são quatro medalhas olímpicas e 19 pan-americanas —, o atleta traduz a mentalidade de campeão em lições práticas para o mundo corporativo, educacional e esportivo.
De maneira leve e envolvente, o atleta olímpico e empresário, irá conectar histórias reais de conquistas e desafios a temas como liderança, trabalho em equipe, planejamento e equilíbrio emocional, inspirando pessoas e organizações a desenvolverem seu melhor desempenho.
Com o mesmo comprometimento que o levou ao pódio olímpico, o palestrante estimula o público a transformar metas em atitudes, reforçando a importância da constância e da preparação mental no caminho para o sucesso. “A alta performance não é sobre ser perfeito, mas sobre estar disposto a aprender, errar e recomeçar todos os dias”, costuma destacar Gustavo Borges.
Além de palestrante, Gustavo Borges é empreendedor e criador do Método Gustavo Borges, presente em mais de 400 academias, escolas e clubes no Brasil. Sua atuação integra esporte, educação e gestão de pessoas, reforçando a crença de que o verdadeiro sucesso nasce do equilíbrio entre corpo, mente e propósito.
SERVIÇO:
O QUÊ? Palestra “Mergulhe na inspiração e siga rumo à performance”, com o atleta olímpico e empresário Gustavo Borges
LOCAL: Teatro RioMar Recife
DATA: 17 de outubro de 2025
HORA: 12h30h
Vagas gratuitas e limitadas
Inscrições pelo: Sympla.com.br