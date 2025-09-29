Rixa em coletiva e desavenças: como Popó x Wanderlei Silva foi de luta à briga generalizada

O combate era o principal evento do Spaten Fight Night 2, que ocorreu na Arca, em São Paulo, com cerca de dois mil convidados

A luta entre Popó e Wanderlei Silva, na madrugada de sábado para domingo, se estendeu durante todo o fim de semana. De um combate com trocas de farpas e ofensas, a estreia do ex-UFC no boxe contou com cenas de briga generalizada entre os dois combatentes e suas respectivas equipes, bem como a continuidade dos xingamentos nas redes sociais ao longo deste domingo.

O combate era o principal evento do Spaten Fight Night 2, que ocorreu na Arca, em São Paulo, com cerca de dois mil convidados. Bia Ferreira, Hebert Conceição e Thiago Manchinha já haviam vencido suas respectivas lutas antes de Popó e Wanderlei Silva entrarem em ação na capital paulista.

Inicialmente, Wanderlei Silva deveria enfrentar Vitor Belfort em sua estreia no boxe. No entanto, uma concussão do rival semanas antes do evento fez com que a organização optasse por convidar Popó, multicampeão da "nobre arte", para substituir o ex-lutador de MMA.

Em entrevista coletiva e na pesagem oficial antes da luta, os lutadores se ofenderam publicamente e deram o tom de como seria o combate no sábado. Popó menosprezou o rival ao longo da semana, ao afirmar que enfrentar Belfort seria melhor e que teria uma vitória fácil contra o rival; já Wand criticou o ex-campeão de boxe pelas condições impostas por ele no combate, como o peso máximo para a luta, estipulado em 98 kg.

"Se você vem para o evento e fica colocando regras, empecilhos, dois ou três dias antes da luta... isso não tem nada a ver. Não vou criar caso por causa de um, dois ou três quilos. Para mim, não faz a menor diferença. Como não faz ele ser tri, tetra, hiper campeão (do boxe)", disse.

"Aceitei porque não quis criar caso com o evento. Quem tem que falar isso é ele, por que é que está com esse medo de um ou dois quilos a mais." Após essa afirmação de Wanderlei, os lutadores trocaram ofensas durante a coletiva. Wanderlei chamou Popó de "bunda mole" por fazer exigências de peso, enquanto o campeão de boxe não explicou o motivo de não querer liberar um combate por peso livre.

Com a rivalidade criada entre os lutadores, o combate no Spaten Fight Night foi apenas a 'cereja no bolo'. Wanderlei Silva foi desclassificado no quarto e último round, ao desferir chutes e cabeçadas em direção a Popó - que são proibidos no boxe. Enquanto ainda comemorava no ringue, a transmissão da TV Globo mostrou o princípio da confusão entre as equipes dos combatentes, que invadiram o espaço e começaram a trocar socos entre si.

Wanderlei foi nocauteado pelo filho de Popó na confusão. Rafael Freitas, um dos filhos tetracampeão mundial de boxe, entrou no ringue de terno e desferiu um golpe contra o curitibano, que foi direto à lona. Isso ocorreu apenas 26 segundos depois de ter sido desclassificado e não foi o suficiente para interromper a briga generalizada em curso no ringue.

Ele precisou ser levado a um hospital na Zona Sul de São Paulo logo após a briga. Fabrício Werdum, ex-campeão do UFC e corner de Wanderlei, acompanhou o amigo no hospital e divulgou imagens do atendimento, confirmando que ele havia sofrido uma fratura no nariz. Wanderlei foi atendido ainda no ringue, depois de ficar inconsciente por alguns minutos. Ele apresentou um corte profundo no rosto e sangramento intenso.

MANIFESTAÇÕES APÓS A LUTA

Não está claro de que lado partiu o início do conflito. Popó, que está internado em Salvador nesta segunda-feira para passar por um procedimento cirúrgico, que não foi revelado, acusou Werdum de ser um dos responsáveis pela briga no ringue.

"Eu não sei para que m... esses caras colocaram o Werdum nesse evento. Esse cara só faz m... nos eventos dos outros. Werdum, eu tenho vergonha, cara. Se eu fosse você, eu teria vergonha. Você que veio para cima de mim. Tem um vídeo gravado de você em cima de mim, querendo me bater. Mas Deus sabe o que faz", afirmou Popó em vídeo publicado em suas redes sociais após o combate.

Segundo o campeão do boxe, a confusão começou quando Werdum, que fazia parte do corner de Wanderlei, invadiu o ringue junto com o filho do lutador. "Wand, foi entre eu e você, não tinha nada a ver com a equipe. Infelizmente o Werdum, covardemente, invadiu o ringue junto com o seu filho e foi pra cima de todo mundo", completou.

Werdum se defendeu e disse que apenas reagiu a uma provocação da equipe rival. "Tinha uns vinte contra quatro. Estavam eu, o Wanderlei, o Thor e o Dida. Foi uma reação nossa, porque eles começaram a gritar e vieram para cima. As imagens não mentem", afirmou. Wanderlei corroborou a declaração, ao afirmar que foi "covardemente agredido" após a luta.

"O time do Popó invadiu o ringue depois do resultado e vieram para cima da gente, dando de dedo para gente, nos xingando, como fizeram a semana toda. Em momento nenhum agredi ninguém, estava separando e de repente tomei um soco na nuca, um soco no olho, fui covardemente agredido. Como vocês podem ver, meu olho está sangrando até agora, estou com muita dor de cabeça. Achei uma atitude muito triste", disse o ex-UFC.

Em entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo, Rafael, filho de Popó, disse estar arrependido de ter agredido Wanderlei. Além disso, suas ações, por mais que violentas, foram necessárias para proteger sua família. "Quando eu vi todos eles agredindo o meu pai e os meus irmãos, eu entrei em legítima defesa. No calor daquele momento, eu só pensei em me defender e defender a minha família."

Após a confusão, Juan Freitas, irmão de Rafael, chegou a publicar nas redes sociais uma mensagem parabenizando ele pela ação, mas apagou a postagem em seguida. Com a repercussão negativa, Rafael restringiu sua conta no Instagram.

PATROCINADORA REPROVA BRIGA

A cervejaria Spaten, que patrocinou o evento, divulgou uma nota em suas redes sociais reprovando a confusão entre as equipes. Veja a manifestação na íntegra:

"Acreditamos que o espírito esportivo e o respeito às regras devem sempre prevalecer. Reprovamos os eventos que ocorreram após o término da última luta, que não representam esses princípios. Continuaremos trabalhando para apoiar e elevar os valores do esporte e das artes marciais."