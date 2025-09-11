ABECC garante nova geração de judocas campeãs

Atletas do projeto social asseguraram todas as nove medalhas, sendo oito de ouro e uma de prata

ABECC foi medalha de ouro na 2ª fase do Campeonato Pernambucano de Judô (Divulgaçãp)

As meninas da nova safra de atletas da Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) fizeram bonito durante a 2ª Fase do Campeonato Pernambucano de Judô, que reuniu, em São Lourenço da Mata, no final de semana, mais de 540 competidoras e 40 equipes.

As judocas do projeto social que atende 150 crianças que vivem em áreas de vulnerabilidade social asseguraram todas as nove medalhas, sendo oito de ouro e uma de prata, conquistadas pela ABECC. Na categoria Sub-11, Milena Yona, Agatha Sofia e Laysa Gabrielle subiram no lugar mais alto do pódio. Rhandelly Nawana ficou com a prata.

Na Sub-18, Larissa Oliveira e Adriele Bianca asseguraram mais dois ouros. Quem também mostrou a força do judô feminino da ABECC foi Rayane Cordeiro, Tamires Augusto e Taynara Maria, que garantiram três títulos na SUB-21.

“É muito gratificante acompanhar essas conquistas individuais e coletivas das nossas atletas, porque sinaliza que estamos seguindo na direção correta e que todo o esforço dos profissionais envolvidos em diversas áreas tem dado frutos”, ressaltou a coordenadora geral da ABECC, Thais Melo. “A ABECC se tornou um celeiro de campeãs. Estamos formando uma nova geração que vem muito forte”, concluiu o técnico Anderson Felipe.