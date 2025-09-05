LA Chargers e KC Chiefs tomam conta de São Paulo para jogo da NFL

Arena Corinthians, jogo da NFL (Divulgação/NFL Brasil)

Na década de 1970, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, partiu rumo aos Estados Unidos com a missão de popularizar o futebol, criado pelos ingleses, mas aprimorado pelos brasileiros. Cinquenta anos depois, o movimento inverso colocou os gigantes da National Football League (NFL) em solo verde-amarelo para difundir a versão deles, batizado no Brasil de futebol americano. Depois de Eagles e Packers abrirem o caminho em 2024, desta vez a bola é com Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, que se apresentam ao público nesta sexta-feira (5/9), às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo, para o segundo compromisso da história da liga no país.

O clássico divisional entre franquias da Conferência Americana (AFC) será válido pela semana 1 da nova temporada. Ou seja, é o primeiro passo na campanha pelo sonho de chegar ao Super Bowl, marcado para 8 de fevereiro, em Santa Clara, Califórnia. Começar a caminhada no Brasil, inclusive, deu sorte para o Philadelphia Eagles contra o Green Bay Packers. A equipe da Pensilvânia venceu o compromisso em setembro do ano passado e, cinco meses depois, faturou o título.

O mandante da vez é o Chargers, um dos 12 times em busca do título inédito e que chegou à decisão uma vez, em 1995. Sob o comando do quarterback Justin Herbert e do técnico Jim Harbaugh, a franquia de Los Angeles vem de uma temporada com 11 vitórias em 17 partidas, mas queda na primeira rodada dos playoffs. Mirando ir mais longe desta vez, a equipe veio de braços abertos ao Brasil na expectativa de conhecer o local e tornar o país um amuleto na saga pelo troféu.

"Eu só ouvi coisas boas sobre aqui. Essa é a minha primeira vez na América do Sul, acho que está sendo bem legal. Estou animado em ver este lugar, experimentar a cultura e viver esta experiência. O futebol americano é difícil de entender, há muitas regras e coisas que podem não fazer sentido para quem vê pela primeira vez, mas vai ser empolgante. Ouvi que será muito barulhento, os fãs são muito apaixonados. Estou animado para ver como é e me divertir", disse Herbert.

O confronto também é uma oportunidade para superar uma pedra no sapato que há muito atrapalha a vida do Chargers. O time não vence o Chiefs desde setembro de 2021, com sete derrotas desde então, seis delas decididas por menos de uma posse (até oito pontos de diferença).

"Eles são um time muito bom, temos muito respeito, tiveram muito sucesso na NFL nos últimos anos, é uma excelente oportunidade para provarmos nosso valor também. Será uma chance de mostrar o quanto trabalhamos na pré-temporada", analisou o jogador de 27 anos.

O Chiefs pode não ser o dono da casa, mas tem o carinho de torcedores no país — vide a festa para recepcionar os jogadores no Aeroporto de Guarulhos. Muito se deve ao histórico rcente. Liderado pelo astro Patrick Mahomes, a equipe de Kansas City amargou o vice no ano passado, mas ostenta cinco presenças nos últimos seis Super Bowls e três títulos.

Depois de perder para Philadelphia Eagles na última decisão, o objetivo na temporada é recuperar o respeito da liga, começando por um bom desempenho no Brasil na campanha para ser campeão, assim como fez o algoz.

"Sei que os torcedores estarão animados. Se isso nos ajudar com o que os Eagles fizeram, aceito, seria ótimo. Os fãs foram incríveis no aeroporto, todos vestidos de vermelho e amarelo. Vimos a torcida no jogo de futebol da semana passada (Corinthians x Palmeiras) e sabemos que será uma loucura. É muito empolgante ter a oportunidade de vir aqui e jogar", celebrou o técnico Andy Reid.

Há mais de uma década na equipe, o comandante criou um vínculo sutil com o Brasil por ter trabalhado com o kicker Cairo Santos, único brasileiro em ação na liga, atualmente no Chicago Bears. O treinador relembrou que o jogador contava o quanto as pessoas no Brasil eram apaixonadas e assumiu que isso o deixou animado para conhecer o país, porém o sentimento também tomou conta de outros nomes do elenco atual. Até Neymar entrou na lista de motivos para empolgar os atletas.

"Antes de tudo, estou superanimado de estar aqui. Sou muito fã do Neymar. Definitivamente, voltarei ao Brasil, com ou sem o time", comentou o defensor Jones. "Descer do avião foi incrível. A torcida estava lá fazendo muito barulho, mesmo tarde, é muito legal ver que o Chiefs é conhecido aqui", acrescentou o astro Mahomes.

"É um desafio vir para o Brasil em um voo de 12 horas e jogar dois dias depois. É uma experiência única, mas ao mesmo tempo, é algo que nos deixará mais orgulhosos, se conseguirmos uma vitória", discursou o último homem da linha ofensiva dos Chiefs, Travis Kelce.

Show à parte

Além de ser um dos protagonistas do Chiefs, Kelce ficou marcado nos últimos dois anos pelo relacionamento com a estrela do pop Taylor Swift. Juntos desde o fim de 2023, o casal anunciou o noivado no início desta semana, e a cantora é esperada na Neo Química Arena para assistir o futuro marido, que está convivendo com rumores de aposentadoria ao fim desta temporada, quando terá 36 anos.

"Ganhei mais um anel (de noivado) desde o início do relacionamento, dois se considerar o do Super Bowl de 2024. Desde que comecei a namorar a Taylor a vida tem sido divertida, emocionante. Vivendo em alta, é isso. Esse é meu último ano de contrato, mas estou me sentindo jovem e pronto para arrasar", brincou o atleta.

Além da presença de Taylor nos camarotes, o evento terá outras estrelas da música. O hino nacional brasileiro será na voz da sertaneja Ana Castela, enquanto o show do intervalo terá o comando da colombiana Karol G.

Programe-se

Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs

Quando: Hoje, 21h

Onde: Neo Química Arena, São Paulo

Transmissão: SporTV, GeTV, CazéTV, ESPN, Disney+ e DAZN