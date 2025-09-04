Governo de Pernambuco cria projeto Arena Verão para prática de esportes na praia

A arena será montada na Praia de Piedade, no Grande Recife, e funcionará durante os finais de semana, de 13 de setembro a 12 de outubro

Secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, em visita ao Diario de Pernambuco (Marina Torres / DP Foto)

Visando promover a prática esportiva na praia, o lazer e a inclusão, o Governo de Pernambuco criou o projeto Arena Verão. A iniciativa consiste em um complexo esportivo montado na Praia de Piedade, no Grande Recife, focado para promover um grande evento multo-esportivo para a população.

O projeto acontecerá nos finais de semana e iniciará no dia 13 de setembro, terminando no dia 12 de outubro. A arena está sendo montada em frente ao Hospital da Aeronáutica e funcionará das 9h às 17h. Durante os dias de semana, o espaço estará dedicado ao programa “Verão Escolar”, que atende alunos da rede pública de estudo.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, a secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, detalhou sobre o projeto e o seu intuito para o povo pernambucano. A secretária também destacou a origem da iniciativa.

“A praia tem mais eventos e projetos que são pagos. Eu disse para darmos aos pernambucanos um verão gratuito, com modalidades esportivas, uma arena verão. Tudo convergiu para o verão voltar às praias e sendo gratuito para os pernambucanos. Fora a mobilização orgânica, teremos parcerias com as acadêmicas, com a Secretaria de Educação. A governadora falou para abrir para tudo e vamos ter o final de semana da criança, da diversidade, da academia, da inclusão, do espectro autista. Teremos pontos de hidratação e de kit de frutas também”, disse a secretária.

“A gente já fez parcerias para o final de semana, mas não evita de o cidadão chegar. E lá vai ter instrutores de vários esportes, fora o palco que também teremos. Vai ter ativação também da parte de saúde. Vamos ter uma integração de prestação de serviços multissetoriais. A gente está colocando uma média de 700 pessoas aos sábados, mas pode estourar. Pernambucano não tem isso, uma arena pública, gratuita, com modalidades esportivas e treinadores”, completou.

Para poder ingressar na Arena Verão, a população precisará realizar o seu credenciamento através da plataforma Sympla, de maneira gratuita. Os esportes que serão praticados no espaço incluem: beach tennis, vôlei de praia, handebol de areia, beach soccer, basquete de areia, aulas de dança, jogos populares e diversas outras modalidades.