Aulão gratuito de artes marciais marca inauguração da nova unidade da Rise Club no Recife

Programação reúne modalidades para crianças e adultos em um encontro de esporte e convivência

Rise Martial Arts Club (Divulgação)

No próximo sábado, 30 de agosto, o Recife recebe a inauguração de mais uma unidade da Rise Martial Arts Club, desta vez em Boa Viagem. A celebração terá como destaque um aulão coletivo e gratuito, reunindo modalidades como karatê, judô, boxe, muay thai e jiu-jitsu, voltadas tanto para crianças quanto para adultos.

A proposta é oferecer um momento de integração e troca de experiências, conduzido pela equipe pedagógica da academia. Além da prática esportiva, o evento contará com DJ, coffee-break e fotografia, reforçando o caráter de encontro entre alunos, familiares e amigos.

Criada a partir da vivência de dois amigos no jiu-jitsu, a Rise Club tem como propósito usar a arte marcial como ferramenta de transformação pessoal. _“A luta nos ensina humildade diante da derrota e paciência no processo de aprendizado. Nosso propósito é ajudar as pessoas a encontrarem significado em suas vidas e alcançarem equilíbrio físico, emocional e espiritual”_, explica Cacá Ferraz, idealizador da iniciativa.

Programação

Cerimônia de abertura – 8h às 8h30

Karatê Kids – 8h30 às 9h30

Judô Kids – 8h30 às 9h30

Karatê Adulto – 9h30 às 10h30

Boxe – 9h30 às 10h30

Muay Thai – 10h30 às 11h30

Jiu-Jitsu – 10h30 às 11h30

Serviço

O quê: Aulão de inauguração da nova unidade Rise Club

Quando: Sábado, 30 de agosto, a partir das 8h

Onde: Rise Club Boa Viagem 2 – R. Ana Camelo da Silva, 168, Boa Viagem, Recife

Quanto: Gratuito