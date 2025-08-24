Ginástica: China vence em cinco fitas e Brasil fica com a 6ª colocação
O Brasil ainda tenta busca subir ao pódio na categoria Série Mista, que acontece às 15h50 deste domingo (24/8)
Publicado: 24/08/2025 às 15:24
Quinteto feminino brasileiro na ginástica (Ivan Carvalho / CBG)
Depois de ganhar a prata inédita no Mundial de Ginástica, o Brasil voltou aos tablados neste domingo (24/8) para a disputa das finais por aparelhos, tanto individuais, como em conjuntos. O quinteto feminino é formado por: Maria Paula, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira, Nicole Pircio e Maria Eduarda. A primeira apresentação foi na categoria de cinco fitas e o Brasil ficou com a sexta colocação na classificação.
A trilha sonora que acompanhou as ginastas na primeira apresentação foi O Que É O Que É?, de Gonzaguinha e finalizaram com uma versão remixada de Aquarela, de Toquinho. A performance brasileira foi uma das mais tensas que tiveram durante a competição. O grupo cometeu algumas falhas e recebeu a nota 22.850.
O somatório colocou o grupo brasileiro apenas com a sexta posição da classificação.