MV promove 2ª edição da corrida solidária "Saúde em Movimento"

Segunda edição da corrida acontece no Recife e terá percurso de 5 km, com partida no Cais da Alfândega

Corrida será no dia 17 de agosto (Divulgaçao)

As corridas de rua estão cada vez mais populares no Brasil, aliando o exercício físico com a proposta de um estilo de vida mais saudável. Prova disso é que mais de 2,8 mil eventos de corrida de rua foram realizados no Brasil em 2024, de acordo com a Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor e da agência de Relações Públicas Esporte & Negócio. Atenta a esse movimento e ao compromisso com a promoção da saúde, a MV realizará a segunda edição da corrida solidária “Saúde em Movimento”, no próximo dia 17 de agosto.

O evento visa incentivar o bem-estar da população e comemorar o Dia Nacional da Saúde, celebrado todo dia 5 de agosto. Assim como na primeira edição (2024), o percurso terá 5km de extensão, passando pelas principais vias do Bairro do Recife. A concentração está marcada para às 5h30, no Cais da Alfândega, com largada prevista para às 6h.

A expectativa é reunir mais de 500 corredores para o evento, que terá como ponto de partida e chegada o Cais da Alfândega. O trajeto incluirá vias icônicas da cidade, proporcionando uma experiência esportiva envolvente e dinamizando a paisagem do Recife Antigo.

As inscrições para a corrida custam R$70 mais a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado à Creche Aconchego do Hélio, no Bongi, em Recife.

Os corredores receberão um kit contendo uma camisa oficial do evento, medalha e número de peito, e poderão baixar o aplicativo Personal Health para acompanhar suas informações de saúde através do Monitoring, identificando calorias gastas, passos dados e até a frequência cardíaca.

A solução Personal Health coloca o cidadão no centro do cuidado, permitindo o acesso a informações de saúde, lembretes de medicamentos, acompanhamento de exames e muito mais, de forma simples e integrada. Disponível para download nas App Store e Play Store, o aplicativo pode ser utilizado por qualquer cidadão.

“Temos o compromisso de empoderar a sociedade no cuidado com a saúde, aliando tecnologia e inovação. Com essa segunda edição da corrida, buscamos envolver a comunidade, incentivar a qualidade de vida e contribuir com uma instituição social através das doações, indo além do ambiente de um hospital, clínica ou operadora”, destaca Paulo Magnus, CEO da MV.

A corrida acontece em celebração ao Dia Nacional da Saúde, comemorado em 5 de agosto, sendo uma oportunidade para reforçar a conscientização e a prevenção na promoção do bem-estar.

II Corrida Saúde em Movimento

Data: 17/08/2025

Horário: Concentração às 5h30, largada às 6h

Local: Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Inscrições Aqui

Valor: R$ 70 + 1kg de alimento não perecível

Retirada dos Kits: 15/08/2025 – 10h às 17h e 16/08/25 – 09h às 14h, no Empresarial MV – Av. Presidente Dutra, nº 298 – Imbiribeira

Obs.: Entregar o Kg de alimento não perecível no momento da retirada do kit