Mundial de Clubes: Fluminense, Chelsea, PSG e Real buscam vaga na final

Após as quedas de Botafogo, Flamengo e Palmeiras, o Fluminense é o único brasileiro vivo na competição

Jhon Arias, meia-atacante do Fluminense (Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

O Mundial de Clubes da Fifa chegou às semifinais. Após as quedas de Botafogo, Flamengo e Palmeiras, o Fluminense é o único brasileiro vivo na competição e vai enfrentar o Chelsea por uma vaga na finalíssima. Do outro lado da chave, Paris Saint-Germain mede forças com o Real Madrid pela classificação.

Depois de bater a Inter de Milão por 2 a 0 nas oitavas de final, o Fluminense voltou a fazer grande partida na sexta-feira e superou o milionário Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 2 a 1. Arias e Hercules marcaram e garantiram o resultado, que rendeu mais US$ 21 milhões aos cariocas (quase R$ 114 milhões na cotação atual).

Ainda na sexta, o Palmeiras foi superado pelo Chelsea, também pelo placar de 2 a 1, e foi eliminado da competição. A equipe brasileira jogou mal no primeiro tempo e até reagiu na etapa final, mas uma falha do goleiro Weverton na etapa final garantiu os ingleses nas semifinais.

Do outro lado da chave, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique protagonizaram partida bastante disputada, digna de Champions League, neste sábado. Os alemães foram ligeiramente melhores, mas os franceses acertaram o pé na finalização, balançando as redes no segundo tempo, e venceram por 2 a 0.

Fechando as quartas de final, o Real Madrid confirmou o favoritismo e venceu o Borussia Dortmund sem sustos. Apesar do fim de partida caótico, os espanhóis controlaram bem o jogo e derrotaram os alemães por 3 a 2, com direito a um golaço de voleio de Mbappé.

Conforme definido pela Fifa, a primeira semifinal, entre Fluminense e Chelsea, será disputada na próxima terça-feira, 8, às 16h. No dia seguinte, 9, o Paris Saint-Germain encara o Real, no mesmo horário. Ambas as partida serão disputadas no MetLife Stadium, em East Rutherford, em Nova Jersey.

???? ???????????? ????? ???????????? ???????? ?????????????



O representante de todo um continente! O amor de nossas vidas joga pelo ???????????????????? ???????????????????? e de tantos outros!



Use o código FLUMINENSEFC e compre seu ingresso para a semifinal em https://t.co/zJzSVXAgry!#FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/apNgza3lvu — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 6, 2025

Confira os jogos das semifinais do Mundial de Clubes:

08/07 - terça-feira

Fluminense x Chelsea

09/07 - quarta-feira

Paris Saint-Germain x Real Madrid