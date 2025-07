Imprensa britânica repercute eliminação do City no Mundial: 'Vergonha'

O Manchester City foi eliminado nas oitavas de final do Mundial de Clubes pelo Al Hilal ( PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A eliminação do Manchester City, após derrota por 4 x 3 para o Al Hilal, nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes caiu como uma bomba na imprensa britânica. Após a partida dessa segunda-feira (30/6), jornais locais apontaram os problemas da equipe de Guardiola e detonaram a atuação da equipe inglesa.

A manchete do The Sun afirma que o resultado é o “fundo da colina” e que representa uma “vergonha” para a Premier League. A publicação ainda sugere que as consequências da eliminação dos Citizens vão aparecer daqui algumas semanas.

“Esqueça as alegações de que a última bolada da FIFA é uma competição do Mickey Mouse: perder para um grupo de jogadores descartados e desconhecidos da Premier League é como um chute no estômago“, escreveu o The Sun.

