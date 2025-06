Herdeiro de Messi? Lamine Yamal assumirá camisa 10 do Barcelona

Lamine Yamal, atacante do Barcelona (MANAURE QUINTERO / AFP)

Joia do Barcelona, Lamine Yamal assumirá a camisa 10 dos Culés na temporada 2025/26. O jovem, que completa 18 anos no dia 13 de julho, deve ficar com o número. Atual detentor da numeração, o atacante Ansu Fati deve se transferir para o Monaco.

A informação é do jornal espanhol Mundo Deportivo. Na temporada passada, a camisa não foi utilizada, já que Ansu Fati foi emprestado para o Brighton, da Inglaterra. O time não deseja que o mesmo aconteça neste ano e pretende dar a 10 a Yamal.

O clube organiza um grande evento para anunciar a renovação do jogador assim que ele completar 18 anos de idade. A tendência é que ele receba a camisa 10 durante a solenidade.

