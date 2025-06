Ancelotti pede para Neymar 'se preparar bem' para Copa de 2026

Carlo Ancelotti faz pedido ao astro da Seleção (Rafael Ribeiro / CBF)

O técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, pediu ao craque Neymar para "se preparar bem" para a Copa do Mundo de 2026, em entrevista divulgada nesta quinta-feira (26) pela Conmebol.



"Ele é um jogador muito importante para a nossa seleção até o Mundial", disse Ancelotti sobre o atacante de 33 anos, que acaba de renovar seu contrato com o Santos até o final de 2025.

"Ele tem que se preparar bem, tem tempo para fazer isso. Conversei com ele sobre isso: que se prepare bem, porque temos a ideia de que ele tem que ser um jogador muito importante", reiterou 'Carletto'.

Na última terça-feira, depois de semanas de rumores sobre seu futuro, Neymar chegou a acordo com o Santos para renovar seu contrato até o final do ano, com opção de renovação após o fim do vínculo, segundo anunciou o clube paulista.

As lesões atrapalharam seu rendimento desde que voltou ao 'Peixe', em janeiro.

Neymar não foi convocado por Ancelotti para a rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas, no início do mês, em que o Brasil garantiu a classificação para a Copa de 2026 depois de empatar com o Equador (0 a 0) e vencer o Paraguai (1 a 0).

A Seleção encerrará sua campanha nas Eliminatórias em setembro, quando receberá o Chile e depois visitará a Bolívia.