Benfica vence e faz do Bayern o adversário do Flamengo nas oitavas

Benfica venceu o duelo por 1 a 0 e encerrou a fase de classificação na liderança do Grupo C com sete pontos

Benfica venceu o Bayern de Munique (Reprodução/Benfica Redes Sociais )

Diante de uma temperatura de 36 graus, o Benfica superou as expectativas contra o favorito Bayern de Munique nesta terça-feira, em Chalotte. O time português venceu o duelo por 1 a 0 e encerrou a fase de classificação na liderança do Grupo C com sete pontos. O revés pregou uma peça para o time alemão. O segundo lugar da chave deixa a equipe bávara no caminho do Flamengo nas oitavas de final. O duelo com os brasileiros está marcado para o próximo domingo, em Miami.

Com o triunfo, o time lisboeta encerra essa etapa invicto, com duas vitórias e um empate e sete gols de saldo. Dono do ataque mais positivo da competição (12 gols), os alemães pararam nos seis pontos.

O adversário do Benfica só vai ser conhecido após a definição do Grupo D. Chelsea e Espérance se enfrentam à noite e brigam pelo posto de segundo colocado da chave.

Com 100% de aproveitamento em duas rodadas e considerado favorito, o Bayern apostou em um time misto para encarar os portugueses e tentar garantir o primeiro lugar do grupo.

A estratégia, no entanto, acabou complicando os planos do técnico Vincent Kompany. O time foi surpreendido já no início da partida pela postura ofensiva do Benfica, que deu seu primeiro susto em lance de Di María que Neuer defendeu.

Diante da marcação frouxa e explorando os lados do campo, o conjunto português abriu o placar com apenas 12 minutos de disputa. Barreiro atacou o espaço vazio pela direita e fez o cruzamento rasteiro. Schjelderup finalizou de direita e mandou no canto para fazer Benfica 1 a 0.

Apesar de ter maior posse de bola (chegou a 71%), os alemães não conseguiram ser efetivos e viram um rival que soube se defender e explorou os contragolpes com eficiência.

Na volta do intervalo, o Bayern voltou mais com mais fome de gol, pressionou o Benfica e usou a marcação alta para dificultar a saída de bola do adversário português.

Mesmo diante do forte calor, o ritmo do duelo aumentou. Em chute da entrada da área, Kimmich estufou a rede do rival. O empate, no entanto, não aconteceu graças à intervenção do VAR, que anulou alegando impedimento de Harry Kane.

A partir daí foi pressão total do Bayern, que parou nas mãos do goleiro Trubin, que pegou tudo. Quando não conseguiu defender, ele contou com a ajuda da trave para garantir o triunfo de 1 a 0 e a classificação em primeiro do grupo.