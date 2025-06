Neymar renova com o Santos até dezembro

Neymar em ação pelo Santos (Raul Baretta/ Santos FC)

Santos e Neymar anunciaram, nesta terça-feira (24), a renovação do vínculo entre o clube e o jogador até dezembro deste ano, com possibilidade de extensão após o término do contrato.

Desde que retornou ao Peixe, em 31 de janeiro, o camisa 10 disputou 12 partidas, marcou três gols e deu três assistências. No entanto, sua passagem até aqui foi marcada por afastamento dos gramados durante a temporada por lesões musculares.

A renovação mantém o salário mensal do meia-atacante acima de R$ 4 milhões e redefine o cronograma de pagamento dos R$ 85 milhões referentes a direitos de imagem e marketing previstos no contrato original. A dívida deverá ser quitada até o fim de 2026, último ano da gestão do presidente Marcelo Teixeira.

"Tomei uma decisão e eu ouvi o meu coração. Santos não é só meu time, é a minha casa, minhas raízes, minha história e minha vida. Aqui fui um menino que virou um homem, e sou amado de verdade. Aqui posso ser eu mesmo, feliz de verdade. E é aqui que eu quero realizar os sonhos que faltam na minha carreira. E nada vai me parar. Eu vou, eu volto e eu fico. Onde tudo começou e onde nunca vai acabar", disse Neymar em anúncio do Peixe.

Neymar soma 243 jogos, 141 marcados e 69 assistências com a camisa santista. É o maior artilheiro do clube na era "pós-Pelé". Ao todo, ele conquistou a Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana, e três edições do Campeonato Paulista. A atual missão do craque com o Peixe é recolocar a equipe em maiores posições na atual edição do Campeonato Brasileiro.