Flamengo vai a campo classificado para reforçar 'recado ao mundo'

Flamengo Mundial de Clubes (Franck Fife/AFP)

Classificado às oitavas de final do Mundial de Clubes e líder assegurado do Grupo D, o Flamengo enfrenta o Los Angeles FC, às 22 horas (Brasília) desta terça-feira. O objetivo no Camping World Stadium, em Orlando, será terminar a primeira fase com 100% de aproveitamento para reforçar o recado que o futebol brasileiro está passando ao mundo, como disse o defensor Danilo depois da vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea.

"O Mundial é uma competição maravilhosa porque democratiza o futebol e mistura as culturas", afirmou o flamenguista. "Demos recado importante para o mundo do futebol. É um jogo, a jornada é longa, mas dá recado importante para o futebol mundial."

O triunfo sobre a equipe londrina, após estreia com vitória por 2 a 0 sobre o tunisiano Esperánce deixou o Flamengo com seis pontos, três a mais que os adversários da Inglaterra e da Tunísia, que estão empatados e se enfrentam também nesta terça.

Mesmo a vitória de um deles somada a uma derrota flamenguista não tira a liderança do time carioca, já que o primeiro critério de desempate é o confronto direto. O Los Angeles, sem pontos, já está eliminado.

Com a primeira colocação garantida, os comandados do técnico Filipe Luís vão enfrentar o segundo colocado do Grupo C, situação que será definida às 16 horas (de Brasília) desta terça, em duelo entre Bayern de Munique e Benfica. O time alemão é o líder, com seis pontos contra quatro dos portugueses, ocupantes da segunda colocação.

Ainda há chances de classificação para o terceiro colocado Boca Juniors, que tem um ponto e precisa torcer por derrota dos benfiquistas e golear o Auckland para tirar uma diferença de sete gols no saldo.

Sem pensar em escolher adversários, até porque não há como, Filipe Luís pode preservar alguns jogadores e rodar o elenco. Gérson e Ayrton Lucas, por exemplo, chegaram a ser preservados dos treinamentos de domingo por desgaste físico. A única baixa continua sendo o meio-campista De La Cruz, ainda em tratamento para se recuperar de uma entorse no joelho esquerdo.

Além do desgaste, Gérson está pendurado com um cartão amarelo. No Mundial, o acúmulo de dois cartões causa suspensão, por isso a advertência é outro motivo para poupá-lo. A lógica se aplica, ainda, a Bruno Henrique, Erick Pulgar e Gonzalo Plata, também pendurados. Apenas o primeiro não foi titular contra o Chelsea.

O time carioca vai encontrar, do outro lado do campo, o volante Igor Jesus, talento revelado pelo Ninho do Urubu que fez 32 jogos como profissional com a camisa rubro-negra. Ele saiu do Flamengo para o Estrela Amadora, de Portugal, antes de ser contratado pelo Los Angeles.

O objetivo da equipe na qual joga o brasileiro de 22 anos é ter uma despedida digna contra o adversário que se mostrou o melhor do grupo. Embora eliminados e convictamente azarões, os representes do time californiano mantêm o ímpeto de mostrar que o futebol praticado na MLS, a liga americana, pode ser competitivo.

"Eu adoraria nos ver em mais momentos como este e em mais jogos como este, onde somos desafiados ao nosso limite, porque é assim que os indivíduos e as equipes crescem", disse o treinador Steven Cherundolo. "Para mim, ainda é um jogo importante, não só para nós, mas também para a MLS. Então, vamos tratá-lo com o máximo respeito e dar tudo de nós."

FICHA TÉCNICA:

LOS ANGELES FC - Lloris, Palencia, Long, Segura e Hollingshead; Igor Jesus, Tillman e Delgado; Ordaz, Ebobisse e Bouanga. Técnico: Steve Cherundolo.

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Salman Falahi (CAT).

HORÁRIO - 22 horas (de Brasília).

LOCAL - Camping World Stadium, em Orlando (EUA).