Brasil e Angola se enfrentam em duelo decisivo pelo Main Round do Mundial Feminino de Handebol
Nesta sexta-feira (05), às 11h30, Seleção Brasileira busca manter a invencibilidade e garantir classificação antecipada às quartas de final
Publicado: 05/12/2025 às 10:52
Seleção Brasileira de Handebol Feminino (Bruno Ruas / Ruas Mídia / CBHb)
A Seleção Brasileira Feminina de Handebol entra em quadra nesta sexta-feira, às 11h30 (horário de Brasília), para enfrentar Angola em um dos jogos mais importantes do Main Round do Mundial Feminino 2025. Após uma campanha impecável na primeira fase e uma vitória segura sobre a Coreia do Sul na abertura desta etapa, o Brasil chega determinado a confirmar sua força e conquistar a vaga antecipada para as quartas de final.
No Mundial 2025, as Leoas seguem invictas, com um ataque eficiente, defesa consistente e atuações decisivas das principais atletas em momentos de pressão. A vitória desta sexta-feira classifica matematicamente o Brasil para as quartas de final, etapa que o país voltou a disputar nos Jogos de Paris e que busca repetir agora no cenário mundial.
A expectativa é de uma partida intensa, com Angola apresentando sua tradicional força física e velocidade, enquanto o Brasil aposta na disciplina tática, no equilíbrio emocional do elenco e na experiência internacional acumulada ao longo do ciclo.
As Leoas entram em quadra preparadas para mais um grande desafio e contando com o apoio da torcida brasileira na caminhada rumo à fase final do Mundial.