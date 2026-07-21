Depois da última dança, Messi retorna à Argentina após o vice na Copa do Mundo
Após despedida das Copas, Messi volta à Argentina e inicia período de descanso
Publicado: 21/07/2026 às 11:26
Lionel Messi, da Argentina ( Jewel SAMAD / AFP)
O astro Lionel Messi chegou nesta terça-feira (21) à Argentina para descansar com sua família em Rosário, sua cidade natal, após ter perdido a final da Copa do Mundo para a Espanha, confirmaram fontes provinciais à AFP.
O capitão da 'Albiceleste' chegou ao aeroporto de Rosário em um voo privado por volta das 06h30 (mesmo horário em Brasília), junto com sua esposa Antonella e os três filhos, informou uma fonte do governo da província de Santa Fé sob condição de anonimato.
Parte da seleção chegou em Buenos Aires junto com o técnico Lionel Scaloni e a comissão técnica na noite de segunda-feira, e foram recebidos por milhares de torcedores com gritos, cantos, lágrimas e bandeiras argentinas.
O restante do elenco viajou diretamente para outras cidades para retornarem a seus respectivos clubes.
Aos 39 anos, Messi marcou oito gols e deu quatro assistências no torneio, conseguindo levantar uma equipe que parecia derrotada em cada um dos mata-matas que disputou.
A chegada do astro à Argentina coincide com os problemas de saúde de seu pai, Jorge, seu empresário e principal apoio.
Após rumores sobre seu estado, a família informou em junho, pouco depois do início do torneio, que Jorge Messi estava sob acompanhamento médico, sem dar mais detalhes.