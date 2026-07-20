Saiba quanto os jogadores da Espanha vão receber pelo título da Copa do Mundo 2026

Lamine Yamal, campeão com a Espanha na Copa do Mundo 2026 ( FRANCK FIFE/AFP)

A conquista da Copa do Mundo de 2026 também vai render uma recompensa milionária aos jogadores da Espanha. Além de entrarem para a história do futebol espanhol com o bicampeonato mundial, os atletas da Fúria receberão uma premiação individual de 756 mil euros, o equivalente a aproximadamente R$ 4,4 milhões para cada um dos 26 campeões.

O valor será pago pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), segundo informações do jornal espanhol As.

A bonificação faz parte da distribuição dos recursos recebidos pela entidade após a campanha vitoriosa no Mundial. Além da premiação direta, os jogadores ainda podem ampliar os ganhos com contratos publicitários e ações comerciais ligadas ao título conquistado nos Estados Unidos.

Pela conquista da Copa, a Espanha assegurou US$ 50 milhões (cerca de R$ 255,8 milhões) em premiação da FIFA. O valor integra o maior montante já distribuído pela entidade em uma edição do torneio.

Ao todo, a FIFA reservou US$ 655 milhões (aproximadamente R$ 3,35 bilhões) para as 48 seleções participantes, entre cotas por participação e desempenho ao longo da competição.

A vice-campeã Argentina também deixou o Mundial com um importante retorno financeiro. Após perder a decisão por 1 a 0 para a Espanha na prorrogação, a seleção de Lionel Messi garantiu US$ 33 milhões (cerca de R$ 168,8 milhões) pelo segundo lugar.