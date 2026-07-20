diariodepernambuco.com.br
Copa do Mundo
VALORES

Saiba quanto os jogadores da Espanha vão receber pelo título da Copa do Mundo 2026

Campeões receberão valor milionário além da premiação paga pela FIFA

Gabriel Farias

Publicado: 20/07/2026 às 19:18

Seguir no Google News Seguir

Lamine Yamal, campeão com a Espanha na Copa do Mundo 2026/ FRANCK FIFE/AFP

Lamine Yamal, campeão com a Espanha na Copa do Mundo 2026 ( FRANCK FIFE/AFP)

A conquista da Copa do Mundo de 2026 também vai render uma recompensa milionária aos jogadores da Espanha. Além de entrarem para a história do futebol espanhol com o bicampeonato mundial, os atletas da Fúria receberão uma premiação individual de 756 mil euros, o equivalente a aproximadamente R$ 4,4 milhões para cada um dos 26 campeões.

O valor será pago pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), segundo informações do jornal espanhol As.

Veja também:

A bonificação faz parte da distribuição dos recursos recebidos pela entidade após a campanha vitoriosa no Mundial. Além da premiação direta, os jogadores ainda podem ampliar os ganhos com contratos publicitários e ações comerciais ligadas ao título conquistado nos Estados Unidos.

Pela conquista da Copa, a Espanha assegurou US$ 50 milhões (cerca de R$ 255,8 milhões) em premiação da FIFA. O valor integra o maior montante já distribuído pela entidade em uma edição do torneio.

Ao todo, a FIFA reservou US$ 655 milhões (aproximadamente R$ 3,35 bilhões) para as 48 seleções participantes, entre cotas por participação e desempenho ao longo da competição.

A vice-campeã Argentina também deixou o Mundial com um importante retorno financeiro. Após perder a decisão por 1 a 0 para a Espanha na prorrogação, a seleção de Lionel Messi garantiu US$ 33 milhões (cerca de R$ 168,8 milhões) pelo segundo lugar. 

copa 026 , Copa do Mundo , Espanha , premiaçao , seleção da espanha , valores
Mais de Copa do Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP