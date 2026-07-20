Cucurella confirma promessa de tatuar rosto de De la Fuente após título da Copa

Cucurella e De la fuente, lateral e técnico da Espanha (FRANCK FIFE / AFP e ODD ANDERSEN / AFP)

A conquista do bicampeonato mundial da Espanha no MetLife Stadium trouxe não apenas a glória nos gramados, mas também cobranças de bastidores. O lateral-esquerdo Marc Cucurella confirmou que irá cumprir a promessa feita antes da grande final da Copa do Mundo de 2026: tatuar o rosto do técnico Luis de la Fuente.

Com a medalha de ouro no peito e o troféu em mãos após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na prorrogação, o lateral espanhol falou sobre o compromisso assumido antes da decisão e revelou que já busca sugestões de onde gravar a imagem do comandante espanhol.

"Tenho que pensar bem para ver onde vou fazer. As pessoas vão me cobrar e me perguntar, então tem que ser em um lugar visível. Acho que agora na viagem de volta o pessoal vai me dar boas ideias", declarou o lateral.

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Desabafo e trajetória de superação

Além da descontração com a promessa, Cucurella aproveitou o momento de celebração para desabafar sobre as incertezas e críticas enfrentadas ao longo de sua formação no futebol até o topo do mundo.

"Muito orgulhoso e muito feliz. Não é fácil chegar até aqui, principalmente quando lembramos das dificuldades da infância e da adolescência. É preciso tomar decisões difíceis. Às vezes surgem pessoas dizendo que você não serve ou que não vai chegar lá. Agradeço a todas elas por terem perdido um tempinho me dando esses conselhos, pois isso também serviu de combustível", desabafou.

Análise da decisão contra a Argentina

Ao avaliar o triunfo sobre os argentinos, decidido com gol de Ferran Torres no segundo tempo da prorrogação, Cucurella destacou a maturidade tática e o controle do jogo pela seleção espanhola perante a então atual campeã do mundo.

"Sabíamos que eles viriam com muita intensidade para nos deixar desconfortáveis, mas nossa equipe esteve ligada durante os 120 minutos. Não entramos no jogo mental deles e merecemos demais a vitória. Dominamos a partida e superamos um adversário duríssimo", concluiu o camisa 24.

De la Fuente reage com bom humor

Em entrevista coletiva concedida após o título, o técnico Luis de la Fuente foi questionado sobre a promessa do seu comandado. Exibindo clima de total descontração, o comandante da La Roja brincou com a iniciativa dos atletas:

"Acho que eles cometeram um erro ao prometer isso, mas, no fim das contas... eu não sou tão feio assim para ficar mal em uma tatuagem", divertiu-se o treinador.

A parceria entre De la Fuente e Cucurella é antiga: os dois trabalharam juntos nas categorias de base da Espanha, conquistaram a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Eurocopa de 2024 e, agora, o topo do futebol mundial na Copa de 2026.

