Xodó do título: irmão de Lamine Yamal vira sensação na festa do título da Espanha

Com apenas três anos, o pequeno Keyne roubou a cena nas arquibancadas e durante a comemoração com o craque espanhol

Lamine Yamal e seu irmão Keyne Yamal (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Enquanto Lamine Yamal encantava o mundo dentro de campo e comandava a campanha que levou a Espanha ao título da Copa do Mundo, fora das quatro linhas outro integrante da família também se transformou em um dos personagens mais queridos do torneio. Keyne, irmão mais novo do camisa 19 espanhol, de apenas três anos, conquistou torcedores de diferentes países com seu carisma e espontaneidade, tornando-se uma verdadeira sensação nas arquibancadas e nas redes sociais.

Presença constante nos jogos da seleção espanhola, o pequeno chamou atenção pelas reações durante as partidas. Entre comemorações, expressões de ansiedade e momentos de pura diversão, Keyne rapidamente virou um dos rostos mais populares entre os familiares dos jogadores. As imagens do garoto acompanhando cada lance da Espanha passaram a circular nas redes sociais e conquistaram milhares de internautas ao redor do mundo.

O carinho pelo irmão era recíproco. Ao término das partidas, Lamine Yamal frequentemente procurava a imagem de Keyne no telão dos estádios para saber onde ele estava e dividir, mesmo à distância, a alegria por mais uma vitória. A cena se repetiu em diversas ocasiões durante o Mundial e acabou se tornando um dos momentos mais marcantes da campanha espanhola fora das quatro linhas.

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Grande parte da popularidade de Keyne também veio por meio das publicações da mãe dos dois, Sheila Ebana. Em seu perfil nas redes sociais, ela compartilhou vídeos e fotos dos bastidores da competição, mostrando o filho mais novo brincando com familiares, comemorando os gols da Espanha e interagindo com jogadores e membros da delegação. As publicações acumularam milhões de visualizações e fizeram do garoto uma pequena celebridade durante o torneio.

A consagração definitiva veio após o apito final da decisão contra a Argentina. Assim que a Espanha confirmou a conquista do título mundial, Keyne invadiu o gramado ao lado da família para celebrar com Lamine Yamal. O encontro entre os irmãos rendeu algumas das imagens mais marcantes da festa, com abraços, sorrisos e momentos de descontração que rapidamente viralizaram nas redes sociais e foram compartilhados por veículos de imprensa de diferentes países.

