Bi da Espanha tem o carimbo catalão do Barcelona: 6 jogadores protagonistas e o gol título

Assim como aconteceu na conquista do primeiro mundial, o Barcelona foi o clube da Espanha que mais cedeu jogadores e teve o autor do gol do título

Espanha venceu a Argentina na final (Odd ANDERSEN / AFP)

Mais uma vez, a Espanha é campeã mundial com a região da Catalunha sendo predominante, no número de jogadores cedidos e no protagonismo ao longo da campanha da seleção. Mais especificamente o FC Barcelona.

Foram oito jogadores cedidos ao time de Luis de la Fuente: Juan García, Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres e Lamine Yamal. Seis deles ou foram titulares absolutos ou reservas com participação decisiva na trajetória.



Diante dos argentinos, Ferran Torres repetiu Andrés Iniesta, outro jogador do Barcelona e autor do gol, também na prorrogação contra a Holanda, que deu o primeiro título mundial aos espanhóis, na Copa de 2010.



O segundo clube espanhol a ceder mais jogadores para a seleção campeã foi Atlético de Madrid, com quatro: Publill, Marcos Llorente, Grimaldo e Álex Baena, único títular de Luis de la Fuente.



O Athletic de Bilbao forneceu três jogadores, todos com participação efetiva na conquista: Unai Simón, Laporte (titulares) e Nico Williams.



El Clássico



Na Copa de 2010 os torcedores do Real Madrid tiveram que aguentar as piadas dos barcelonistas de que o título mundial havia sido conquistado pelos atletas do time da Catalunha. No mundial da África do Sul, a vantagem não era tão grande no número de jogadores cedidos (7 x 5), mas, sim, no protagonismo.



Em 2026, ele foi repetido, com o gol do título de Ferran Torres e participações destacadas como a do jovem zagueiro Pau Cubarsí, Pedri, Eric García, Dani Olmo e Lamine Yamal. Mas o que chamou a atenção foi a desproporção dos jogadores convocados de cada clube: 8 x 0.



O Real Madrid só conseguiu colocar um jogador na equipe roja durante a Copa, quando acertou a contratação de Cucurella, junto ao Chelsea.

