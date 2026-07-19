Final da Copa 2026 promete show histórico; confira atrações, horário e onde assistir

Inspirada no Super Bowl, Fifa monta "maior palco de todos os tempos" no MetLife Stadium

Justin Bieber, cantor canadense (Bryan Bedder / AFP)

O MetLife Stadium, em Nova Jersey, além de receber Espanha x Argentina neste domingo (19), a partir das 16h (de Brasília), também contará com um show inspirado Halftime Show do Super Bowl.

O grande "show do intervalo" da Copa do Mundo 2026 será liderado por Chris Martin, vocalista da banda britânica Coldplay. A apresentação promete parar o planeta e contará com um elenco de estrelas de peso internacional: Madonna, Justin Bieber, BTS e Shakira.

O intervalo da partida deve ter uma duração maior do que a habitual pausa entre os dois tempos de uma partida de futebol.

O presidente da entidade, Gianni Infantino, elevou as expectativas ao prometer que o MetLife Stadium abrigará "o maior palco de todos os tempos".

Tom Cruise e IShowSpeed na cerimônia de encerramento



A cerimônia de encerramento oficial da Copa começará a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Essa primeira parte do evento terá a participação especial do ator de Hollywood Tom Cruise, do streamer norte-americano IShowSpeed e das performances dos cantores Robbie Williams, Laura Pausini e Nicole Scherzinger, que interpretarão ao vivo "Desire", a música oficial do Mundial de 2026.

Agenda da Cerimônia e Onde Assistir:

