Final da Copa 2026 promete show histórico; confira atrações, horário e onde assistir
Inspirada no Super Bowl, Fifa monta "maior palco de todos os tempos" no MetLife Stadium
Publicado: 19/07/2026 às 14:02
Justin Bieber, cantor canadense (Bryan Bedder / AFP)
O MetLife Stadium, em Nova Jersey, além de receber Espanha x Argentina neste domingo (19), a partir das 16h (de Brasília), também contará com um show inspirado Halftime Show do Super Bowl.
O grande "show do intervalo" da Copa do Mundo 2026 será liderado por Chris Martin, vocalista da banda britânica Coldplay. A apresentação promete parar o planeta e contará com um elenco de estrelas de peso internacional: Madonna, Justin Bieber, BTS e Shakira.
O intervalo da partida deve ter uma duração maior do que a habitual pausa entre os dois tempos de uma partida de futebol.
O presidente da entidade, Gianni Infantino, elevou as expectativas ao prometer que o MetLife Stadium abrigará "o maior palco de todos os tempos".
Tom Cruise e IShowSpeed na cerimônia de encerramento
A cerimônia de encerramento oficial da Copa começará a partir das 14h30 (horário de Brasília).
Essa primeira parte do evento terá a participação especial do ator de Hollywood Tom Cruise, do streamer norte-americano IShowSpeed e das performances dos cantores Robbie Williams, Laura Pausini e Nicole Scherzinger, que interpretarão ao vivo "Desire", a música oficial do Mundial de 2026.
Agenda da Cerimônia e Onde Assistir:
- Data: 19 de julho (domingo)
- Horário da Cerimônia: 14h30 (horário de Brasília), uma hora e meia antes do jogo
- Horário do Jogo (Espanha x Argentina): 16h (horário de Brasília)
- Local: MetLife Stadium, Nova Jersey/Nova York (Estados Unidos)
- Onde assistir ao vivo: Globo, Sportv, GE, SBT, NSports e CazéTV