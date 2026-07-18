Mbappé se despede de Deschamps antes do adeus do técnico à seleção francesa na Copa 2026

Capitão da França publica homenagem nas redes sociais antes da disputa pelo 3º lugar da Copa do Mundo; Zidane assumirá o comando após o Mundial

Kylian Mbappé e Didier Deschamps (FRANCK FIFE / AFP)

Kylian Mbappé prestou uma homenagem a Didier Deschamps horas antes do último jogo do treinador à frente da seleção francesa. Neste sábado (18), a França enfrenta a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, em Miami, em uma partida que marcará o encerramento de um ciclo histórico de 14 anos do comandante dos Bleus.

O camisa 10 francês, que começará como titular diante dos ingleses, utilizou as redes sociais para agradecer ao treinador que o lançou na seleção principal e esteve ao seu lado nos principais momentos da carreira internacional. Sob o comando de Deschamps, Mbappé conquistou a Copa do Mundo de 2018, disputou outra final de Mundial e se consolidou como um dos maiores jogadores da história da França.

A "última dança"

Na publicação, Mbappé reconheceu a importância de Deschamps para a renovação da seleção francesa e lamentou que a equipe não tenha conseguido encerrar a trajetória do treinador com mais uma decisão de Copa do Mundo.

"Hoje é a tua última dança. Você que nos deu tanto. Devíamos ter-te dado um final melhor, mas falhámos."

O atacante também destacou o privilégio de ter trabalhado ao lado de uma das maiores figuras do futebol francês.

"Obrigado por me darem a chance e a oportunidade de representar o meu país no maior palco por tantos anos. Me sinto privilegiado por ter estado ao lado de uma das maiores lendas do nosso país, e só tenho lembranças maravilhosas de tudo que vivemos e realizamos juntos."

Fim de uma era

Didier Deschamps deixa a seleção francesa como um dos técnicos mais vitoriosos da história do país. Foi campeão mundial em 2018, vice em 2022 e semifinalista em 2026. Também somou a conquista de uma Liga das Nações, em 2021.

Zidane assume o próximo ciclo

O sucessor de Deschamps já está definido. Zinedine Zidane, campeão mundial pela França em 1998 e um dos maiores ídolos da história do país, comandará a seleção no próximo ciclo, que terá como principal objetivo a disputa da Copa do Mundo de 2030.

A mudança encerra oficialmente uma era iniciada em 2012 e abre espaço para um novo projeto, agora liderado por outro nome histórico do futebol francês, enquanto Mbappé permanece como a principal referência da equipe para os próximos anos.