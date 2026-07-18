Campeão com a Espanha em 2010, Capdevila tem entrada negada nos EUA para ver final da Copa

Joan Capdevila, campeão do mundo com a Espanha em 2010 (JEWEL SAMAD / AFP)

O ex-jogador espanhol Joan Capdevila, campeão do mundo pela 'Roja' em 2010, pediu ajuda nas redes sociais para viajar aos Estados Unidos e assistir à final da Copa do Mundo, após ter sua solicitação de ESTA negada.

O ESTA (sigla em inglês para Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem) é uma permissão necessária para entrar em território americano.

O ex-atleta marcou o perfil do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em busca de ajuda para conseguir visto para ir com a família.

"Preciso de ajuda, Donald Trump. Acabam de dizer que eu não posso viajar para a final com meus filhos porque me negaram o Esta", escreveu em sua mensagem Capdevila, lateral-esquerdo titular na final de 16 anos atrás.

"Alguém pode me ajudar com isso? Vocês não fazem ideia de como eu estava empolgado para estar lá com todos os meus companheiros de 2010 e com esta equipe para torcer por eles", acrescenta o ex-jogador.

???? ¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump ! ????



Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA ????



¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo… pic.twitter.com/VH9wakzaH1 — Joan Capdevila (@capde11) July 17, 2026

Outros integrantes daquele time campeão, como Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi Hernández e David Villa já foram vistos nas últimas semanas em jogos da seleção espanhola, que disputará sua segunda final de Copa no domingo, contra a Argentina.

"Não consigo acreditar que não estou sendo autorizado a entrar nos Estados Unidos... e perdendo um momento como este com meus filhos. Nós amamos tanto o futebol...", continua Capdevila, que não explica por que as autoridades americanas negaram a ele a aprovação do ESTA.

O ex-jogador termina sua mensagem com um apelo ao governo espanhol ou a qualquer cidadão que possa ajudá-lo. "Serei eternamente grato a vocês", concluiu.