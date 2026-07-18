Torcedor espanhol projeta final da Copa do Mundo contra a Argentina e mira bicampeonato: "É possível ganhar outra vez"

Javier Rodriguez citou a virada de chave na mentalidade da Espanha após o título mundial de 2010, na África do Sul

Família torcedora da Espanha (Mauricio Ferry / DP Foto)

Apontada por muitos como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026, a Espanha desbancou a poderosa França na semifinal e confirmou a sua vaga na final da competição pela segunda vez em sua história. Os espanhóis enfrentam o último capítulo pelo bicampeonato contra a Argentina neste domingo (19), às 16h, em Nova Jersey.

Para o torcedor espanhol Javier Rodriguez, a Fúria tem boas chances de sair vitoriosa na América do Norte, mas também terá que lidar com uma pressão inédita para a decisão.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, Javier, que é casado com a brasileira Jaqueline Barros há 21 anos, projetou o duelo e citou a virada de chave na mentalidade espanhola após o título mundial de 2010, na África do Sul.

“A verdade é de que sempre dizíamos que jogávamos como nunca e perdíamos como sempre. Então quando ganhamos o Mundial foi espetacular e parecia impossível. Isso também é pior, porque você acha que é possível ganhar outra vez. Se fosse a primeira vez, estaríamos felizes pela campanha, mas agora a esperança é de ganhar de novo”, disse Javier Rodriguez.

“O sentimento contra a Holanda em 2010 era de menos confiança do que é hoje. Achávamos que iríamos perder, e, com pouco tempo para terminar a prorrogação, saiu o gol de Iniesta”, concluiu.

O torcedor espanhol também avaliou o desempenho da equipe durante a Copa de 2026. Segundo Javier Rodriguez, o futebol apresentado ainda não era convincente até a vitória impositiva sobre a França.

“Não achei que iríamos chegar tão longe no campeonato. É a mesma Espanha que ganhou a Eurocopa (2024), mas não estão jogando igual, estão jogando pior. Tivemos algumas oscilações e jogadores lesionados, então estávamos achando que chegaríamos em 4º após perder para a França. De repente, vencemos por 2 a 0 com um jogo espetacular”, externou o espanhol.

Os filhos do casal hispano-brasileiro, Felipe e Eduardo, também projetaram o duelo que vale o título mundial. Nascidos na Espanha, os garotos apontaram os seus jogadores favoritos da Fúria e previram o que pode ocorrer na final.

“Eu creio que a seleção tenha sido subestimada por todos nesse torneio e que obviamente temos uma boa equipe. Vamos ganhar. O meu jogador favorito é o Oyarzabal, que sempre cumpre bem a sua função”, disse Felipe, de 16 anos.

“Meu jogador é Lamine Yamal. Creio que ele poderia se recuperar e estar melhor do que nunca na final. Ele pode perfeitamente fazer um gol como Iniesta. Temos uma grande equipe comparada aos últimos anos e que creio que fomos para a final para ganhar o Mundial”, projetou Eduardo, de 13 anos.

A adversária Argentina

Javier Rodriguez também avaliou a adversária espanhola. Segundo o torcedor, a Argentina possui uma forte dependência de Messi e aposta em um jogo mental para conquistar o tetracampeonato no domingo.

“O juiz nos jogos da Argentina deixa jogar muito forte. Isso vai contra o jogo da Espanha, que é mais de passar a bola e ter calma. A seleção é basicamente Messi. Eles lutam muito, porque sempre marcam gols no final do jogo”, disse Javier.

“Acredito que os primeiros 15 minutos vão ser horríveis para a Espanha, porque vão tentar fazer muita falta e não podemos fazer o jogo deles. Tem que se ter paciência e acho que o jogo vai melhorar quando mudem alguns jogadores”, completou.



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