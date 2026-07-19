Confira o retrospecto das seleções, as prováveis escalações e os detalhes táticos da disputa pelo título da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (19).

Argentina x Espanha: prováveis escalações e onde assistir à final da Copa do Mundo. (Fotos: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP | Shaun Botterill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Lamine Yamal e Lionel Messi. Espanha e Argentina. Neste domingo (19), às 16h00 (horário de Brasília) a final no MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos), define o campeão da Copa do Mundo de 2026.

Após eliminarem França e Inglaterra nas semifinais, La Roja e Albiceleste se encontram no duelo decisivo.

Para a Espanha, é a chance de se tornar bicampeã, repetindo o feito de 2010, quando venceu na África do Sul. A Argentina busca conquistar o tetracampeonato e o seu segundo título consecutivo, igualando as marcas históricas de Brasil (1958 e 1962) e Itália (1934 e 1938).

O CAMINHO DA ESPANHA ATÉ A FINAL

Na fase de grupos, o time comandado por Luis de la Fuente apresentou um desempenho irregular.

Na estreia, empatou sem gols com Cabo Verde. Na sequência, goleou a Arábia Saudita por 4 a 0. Mesmo já classificada e com vitória sobre o Uruguai na última rodada, a equipe encerrou a primeira fase sob críticas pelo futebol apresentado.

No mata-mata, a Espanha eliminou a Áustria por 3 a 0 nas oitavas de final. Nas fases seguintes, no entanto, a equipe passou sufoco contra Portugal e Bélgica, sendo salva por um herói improvável em ambas as ocasiões: Mikel Merino. O meia saiu do banco de reservas para marcar os gols da classificação contra os portugueses, aos 46 minutos do segundo tempo, e diante dos belgas, aos 43 da etapa final.

No teste mais difícil para a equipe de Luis de la Fuente, a Espanha conseguiu superar a França, tida como uma das favoritas ao título. Logo aos 22 minutos do primeiro tempo, Mikel Oyarzabal converteu um pênalti sofrido por Lamine Yamal. A partir da vantagem, a equipe administrou a posse de bola e neutralizou as investidas adversárias contra o gol de Unai Simón.

Principal promessa do time, Yamal cresceu de rendimento na reta final da Copa do Mundo, consolidando-se como uma peça tática importante para a equipe, mesmo sem acumular o volume de gols e assistências projetado inicialmente.

O CAMINHO DA ARGENTINA ATÉ A FINAL

Durante a fase de grupos, a seleção argentina empolgou. Foram três vitórias em três partidas, com oito gols marcados e apenas um sofrido.

No mata-mata, por outro lado, a Albiceleste acumulou roteiros dramáticos. Foram quatro fases de oscilações, passando por duas prorrogações, duas viradas e classificações garantidas nos minutos finais.

Nos 16-avos de final, contra Cabo Verde, a equipe de Lionel Scaloni precisou de 120 minutos para avançar, conseguindo o gol da vitória apenas no segundo tempo da prorrogação.

Nas oitavas, diante do Egito, a Argentina perdia por 2 a 0 até os 34 minutos da segunda etapa. A partir daí, Lionel Messi e companhia iniciaram uma virada histórica para 3 a 2, consolidada com um gol de Enzo Fernández aos 47 minutos da etapa final.

Nas quartas de final, contra a Suíça, a seleção necessitou de mais uma prorrogação e de um golaço de Julián Álvarez para conseguir avançar.

Já na semifinal, no confronto histórico contra a Inglaterra, a Albiceleste voltou a sair atrás no placar. A equipe buscou a virada de forma dramática, carimbando a vaga para a decisão com um gol de Lautaro Martínez nos acréscimos do segundo tempo.

DUELO DE GERAÇÕES E ESTILOS

A Argentina alcançou a final acumulando jogos dramáticos e vitórias na base da imposição física. Em contraponto, a Espanha controla as partidas por meio da posse de bola e da troca constante de passes.

Além do choque de estilos, a decisão promove um embate direto de gerações. Dezenove anos após dar um banho em Lamine Yamal em um ensaio fotográfico, Lionel Messi reencontra o espanhol na final da Copa do Mundo.

Em 2007, o argentino posou para um calendário beneficente segurando o atual jogador da seleção espanhola, que tinha apenas alguns meses de vida. As imagens, que retratam o banho do bebê em uma pequena banheira, voltaram a viralizar com a definição da decisão do Mundial.

Agora, aos 39 anos, Messi enfrenta Yamal, de 19, na disputa pelo título. Na época das fotos, o argentino defendia o Barcelona e sua ascensão no futebol já era esperada, mas o futuro da criança era imprevisível. O fotógrafo Joan Monfort explicou que o ensaio ocorreu no vestiário visitante do Camp Nou, estádio do próprio Barcelona, no outono europeu daquele ano.

Em campo, as semelhanças são evidentes: ambos são canhotos, formados nas categorias de base do clube catalão, atuam preferencialmente pela ponta direita e se destacam pela imprevisibilidade dos dribles.

Yamal segue os passos do ídolo no Barcelona, assumindo o protagonismo e trilhando um caminho que espelha o início do argentino. A pergunta que fica é se, neste domingo, o MetLife Stadium será o palco de uma definitiva passagem de bastão.

Ficha técnica Argentina x Espanha: