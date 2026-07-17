Pela primeira vez na história das copas, campeões do mundo receberão anéis comemorativos

Parte da tradição esportiva norte-americana, os anéis serão produzidos sob medida para 30 integrantes da seleção vencedores e estarão disponibilizados para os torcedores como produto licenciado da Fifa

Anel comemorativo pelo título da Copa do Mundo 2026 (REPRODUÇÃO/VÍDEO/FIFA)

Como parte do protocolo da Fifa, os jogadores da Espanha ou da Argentina levantarão a Taça Fifa e receberão as medalhas de ouro após a decisão da Copa do Mundo 2026, no domingo (19), no Estádio de Nova Iorque.

A novidade é que os campeões do mundo receberão, pela primeira vez, uma outra premiação, que faz parte da tradição esportiva dos Estados Unidos: anéis comemorativos exclusivos.



Os anéis fazem parte de uma edição limitada a 2026 peças, numeradas individualmente, em homenagem ao torneio. 30 delas serão destinados aos integrantes da seleção campeã.



As outras 1996 estarão disponíveis para torcedores de todo o mundo como um produto oficial licenciado da Copa do Mundo da FIFA 2026.



Um lado do anel exibe o Troféu da Copa do Mundo da FIFA, enquanto o outro será personalizado para refletir a identidade da seleção campeã.



Cada peça será numerada individualmente, confeccionada sob medida e acompanhada de um certificado de autenticidade.



O capitão e o técnico campeões receberão, em um primeiro momento, anéis provisórios, apenas para marcar o momento da conquista.



As 30 peças ofertada aos vencedores do mundial serão personalizados e entregues numa data posterior.

