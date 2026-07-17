Copa 2026: Saiba quanto custa o ingresso para a final entre Espanha e Argentina

Preço recorde: ingresso mais barato da final da Copa de 2026 chega a R$ 25 mil

Torcedor da Espanha e da Argentina (Franck FIFE and Odd ANDERSEN / AFP)

Assistir de perto à final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, marcada para este domingo (19), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, será um privilégio com preço recorde. O torcedor que quiser acompanhar a decisão no estádio terá de investir pelo menos R$ 25 mil (cerca de US$ 4 mil).

Os valores elevados são resultado do sistema de “precificação dinâmica” adotado pela Fifa, modelo no qual os preços dos bilhetes variam conforme a procura, de maneira semelhante ao funcionamento das tarifas aéreas. Com a alta demanda pelo confronto entre duas das principais seleções do futebol mundial, os ingressos alcançaram valores considerados excessivos por torcedores e dirigentes.

Os ingressos da Categoria 4, considerados os mais acessíveis, foram inicialmente comercializados no mercado oficial por cerca de US$ 2.030 (aproximadamente R$ 11 mil). No entanto, com a rápida procura, esses bilhetes desapareceram e passaram a ser encontrados apenas em plataformas regulamentadas de revenda, a partir de US$ 4 mil, valor próximo a R$ 25 mil.

Nas categorias intermediárias, os preços também registraram forte aumento. Os ingressos das Categorias 3 e 2 tinham valores iniciais entre US$ 2.790 e US$ 4.210, equivalentes a aproximadamente R$ 15,3 mil e R$ 23 mil. Em lotes liberados posteriormente pela entidade, algumas entradas chegaram a US$ 7.380 já com taxas incluídas.

Nos setores mais valorizados do estádio, a diferença é ainda maior. Os ingressos da Categoria 1, próximos ao campo, começaram em US$ 6.730. Já pacotes especiais de hospitalidade, como o chamado Front Category 1, chegaram a US$ 32.970, ultrapassando R$ 180 mil. Camarotes de luxo, como o Trophy Lounge, superam US$ 34.500.

Dirigente critica preços elevados

O aumento dos valores provocou críticas de representantes do futebol europeu. O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzán, afirmou que a política de preços da Fifa afasta os torcedores.

A comparação com a última Copa do Mundo reforça a dimensão do aumento. Na final do Mundial do Catar, em 2022, o ingresso mais caro custava aproximadamente US$ 1.600 — valor inferior à metade do preço atualmente cobrado pelo bilhete mais barato para a decisão de 2026.

Com a combinação de alta demanda, modelo de preços variáveis e custos de viagem elevados, a final de 2026 entra para a história não apenas pelo duelo em campo, mas também pelo valor recorde cobrado para acompanhar o espetáculo nas arquibancadas.

