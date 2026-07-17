Árbitro da final traz lembranças ruins aos argentinos e muito boas aos espanhóis

Esloveno Slavko Vincic apitou a derrota da Argentina para a Arábia Saudita na Copa do Catar de 2022

Slavko Vincic apitando a derrota da Argentina para a Arábia Saudita em 2022 (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

O árbitro esloveno Slavko Vincic, escolhido para apitar a grande final da Copa do Mundo 2025, no domingo, não traz boas recordações para a seleção da Argentina. Já os espanhóis conseguiram vitória importante na Eurocopa.

Slavko Vincic tem 48 anos e é árbitro da Fifa desde 2010. Foi com ele no apito que os hermanos perderam a partida de estreia do Mundial do Catar, em 2022, contra a Arábia Saudita.



O time de Lionel Scaloni saiu na frente no placar, com Messi convertendo um pênalti marcado pelo VAR, que indicou um puxão em Paredes durante a cobrança de escanteio.



Os argentinos ainda marcariam mais três vezes, mas os gols foram anulados por impedimento. Em dois deles, também com a ajuda do VAR. No segundo tempo, a seleção da Arábia Saudita virou o jogo na maior zebra da Copa do Catar.



Já a Espanha guarda boas lembranças das partidas que jogou sob a arbitragem do esloveno. Além de nunca ter perdido, Slavko Vincic apitou a semifinal da Eurocopa de 2024, quando o time de Luis de la Fuente derrotou, de virada, a França por 2 a 1, pavimentando o caminho para conquista do título.



Também em 2024, ele foi o árbitro da decisão da Champions League, vencida pelos espanhóis do Real Madrid por 2 a 0 sobre os alemães do Borussia Dortmund.



Nesta edição da copa, ele apitou a estreia do Brasil contra Marrocos (1 a 1), Jordânia 1 a 2 Argélia, ambas na fase de grupo, e México 2 a 0 Equador, garantindo os coanfitriões nas oitavas de final.