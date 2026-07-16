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Panini libera venda de figurinhas faltantes no álbum da Copa do Mundo; veja como comprar

Os colecionadores poderão adquirir os cromos pelo site oficial da editora, por R$ 1 a unidade

Caio Antunes

Publicado: 16/07/2026 às 15:50

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Figurinhas da Copa do Mundo de 2026/Karol Rodrigues/DP Foto

Figurinhas da Copa do Mundo de 2026 (Karol Rodrigues/DP Foto)

Em meio à reta final da Copa do Mundo de 2026, a Panini liberou nesta quinta-feira (16) a venda de figurinhas faltantes no álbum da Copa. Os colecionadores poderão adquirir os cromos que faltam no site da editora. (Clique aqui).

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As figurinhas avulsas estão sendo vendidas por R$ 1 a unidade, mantendo a política de preços adotada desde o lançamento do álbum. De acordo com o site da Panini, será permitida a seleção de até 50 itens por pedido, com limite de cinco solicitações por usuário.

Para realizar a compra, os colecionadores deverão informar o código presente em seu álbum de figurinhas, além de informações pessoais. A comercialização das figurinhas avulsas é feita exclusivamente de forma online.


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album de figurinhas , Copa do Mundo , Venda faltantes
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