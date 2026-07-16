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Reino Unido pede que Fifa investigue faixa das Malvinas exibida por jogadores da Argentina

Governo britânico cobra investigação da Fifa após gesto da Argentina sobre as Malvinas

AFP

Publicado: 16/07/2026 às 12:27

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Jogadores da Argentina /Thomas COEX / AFP

Jogadores da Argentina (Thomas COEX / AFP)

O secretário de Negócios e Comércio do Reino Unido, Peter Kyle, afirmou nesta quinta-feira (16) que a Fifa deve investigar o comportamento dos jogadores argentinos, que exibiram uma faixa com a frase "As Malvinas são argentinas", após derrotarem a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo.

Kyle instou a máxima entidade do futebol mundial a realizar uma investigação "exaustiva" sobre o incidente com a faixa ocorrido após a partida de quarta-feira em Atlanta, que terminou com a vitória da Argentina por 2 a 1.

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"A política deve ficar separada do futebol. Na verdade, um dos princípios fundamentais da Copa do Mundo é que a política fique separada do futebol", declarou o secretário britânico à emissora de televisão BBC.

"Agora, essa é uma questão que cabe à Fifa. Esperamos que ela conduza uma investigação sobre o assunto", acrescentou.

O posicionamento foi respaldado por um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

"A Copa do Mundo pode não ser nossa, mas as ilhas definitivamente são (...) Nossa posição não mudou. A autodeterminação cabe aos habitantes das ilhas. Nosso compromisso nunca vacilará", declarou um porta-voz de Downing Street.

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A faixa, em referência à disputa territorial que gerou um conflito armado em 1982, foi exibida por vários jogadores após o apito final e colocada sobre o gramado do estádio de Atlanta por Giovani Lo Celso.

O porta-voz do primeiro-ministro britânico afirmou que qualquer possível medida sobre o ocorrido é "um assunto que cabe à Fifa".

Localizado no Atlântico Sul, o arquipélago das Malvinas, a 600 quilômetros da costa argentina, foi cenário de uma guerra entre Reino Unido e Argentina em 1982, na qual morreram 649 argentinos e 255 britânicos em 74 dias de conflito.

Desde sua derrota, a Argentina continua reivindicando a soberania sobre as ilhas.

Argentina , copa 2026 , Malvinas , Reino Unido
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