De bebê no colo a rival na final: o duelo de gerações entre Messi e Yamal na decisão da Copa
Messi e Yamal protagonizam duelo de gerações na final da Copa do Mundo
Publicado: 16/07/2026 às 11:33
Messi e Yamal (Reprodução / SPORT)
Duelo geracional. A decisão da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha colocará frente a frente muito mais do que duas seleções em busca do título. O confronto será marcado pelo encontro de duas gerações do futebol, representadas por Lionel Messi e Lamine Yamal, separados por 20 anos de idade.
Aos 39 anos, Messi disputa o seu sexto e provável último Mundial, buscando ampliar uma trajetória histórica. Do outro lado estará Lamine Yamal, de 19 anos, que participa da Copa do Mundo pela primeira vez e já é apontado como o principal nome da nova geração espanhola.
A sessão de fotos integrou uma campanha beneficente organizada pelo Barcelona em parceria com o jornal Sport, com o objetivo de produzir um calendário cuja renda seria destinada ao Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância). Quase duas décadas depois, a imagem ganhou novo significado com o encontro dos dois na maior partida do futebol mundial.
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O destino ainda reservou outras coincidências. Em julho de 2025, Yamal herdou a camisa 10 do Barcelona, número que se tornou símbolo da passagem de Messi pelo clube catalão. Durante 17 temporadas na equipe principal, o argentino utilizou a camisa em 13 delas e se transformou no maior artilheiro da história do Barça, com 672 gols.
Na Copa do Mundo de 2026, o espanhol veste a camisa 19, a mesma utilizada por Messi em sua estreia em Mundiais, na edição de 2006, na Alemanha. Na época, Lamine Yamal sequer havia nascido.
Além das coincidências, ambos chegam à decisão embalados por recordes. Yamal passou a integrar a lista dos dez jogadores mais jovens a marcar um gol em uma Copa do Mundo, superando a marca registrada por Messi. Já o argentino ampliou sua coleção de feitos ao se tornar o maior artilheiro da história dos Mundiais, com 21 gols.
No domingo, o reencontro de uma foto que atravessou gerações ganhará seu capítulo mais emblemático: de um lado, Messi, o ídolo que marcou uma era; do outro, Lamine Yamal, o jovem que tenta escrever o início de uma nova história no futebol mundial.