De bebê no colo a rival na final: o duelo de gerações entre Messi e Yamal na decisão da Copa

Messi e Yamal (Reprodução / SPORT)

Duelo geracional. A decisão da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha colocará frente a frente muito mais do que duas seleções em busca do título. O confronto será marcado pelo encontro de duas gerações do futebol, representadas por Lionel Messi e Lamine Yamal, separados por 20 anos de idade.

Aos 39 anos, Messi disputa o seu sexto e provável último Mundial, buscando ampliar uma trajetória histórica. Do outro lado estará Lamine Yamal, de 19 anos, que participa da Copa do Mundo pela primeira vez e já é apontado como o principal nome da nova geração espanhola.

A diferença entre os dois ficou eternizada em uma fotografia que voltou a ganhar repercussão após a confirmação da final. O registro foi feito em 2007, quando Messi, então com 20 anos, participou de um ensaio fotográfico no qual aparece dando banho em um bebê de apenas cinco meses: o próprio Lamine Yamal.

A sessão de fotos integrou uma campanha beneficente organizada pelo Barcelona em parceria com o jornal Sport, com o objetivo de produzir um calendário cuja renda seria destinada ao Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância). Quase duas décadas depois, a imagem ganhou novo significado com o encontro dos dois na maior partida do futebol mundial.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

O destino ainda reservou outras coincidências. Em julho de 2025, Yamal herdou a camisa 10 do Barcelona, número que se tornou símbolo da passagem de Messi pelo clube catalão. Durante 17 temporadas na equipe principal, o argentino utilizou a camisa em 13 delas e se transformou no maior artilheiro da história do Barça, com 672 gols.

Na Copa do Mundo de 2026, o espanhol veste a camisa 19, a mesma utilizada por Messi em sua estreia em Mundiais, na edição de 2006, na Alemanha. Na época, Lamine Yamal sequer havia nascido.

Além das coincidências, ambos chegam à decisão embalados por recordes. Yamal passou a integrar a lista dos dez jogadores mais jovens a marcar um gol em uma Copa do Mundo, superando a marca registrada por Messi. Já o argentino ampliou sua coleção de feitos ao se tornar o maior artilheiro da história dos Mundiais, com 21 gols.

No domingo, o reencontro de uma foto que atravessou gerações ganhará seu capítulo mais emblemático: de um lado, Messi, o ídolo que marcou uma era; do outro, Lamine Yamal, o jovem que tenta escrever o início de uma nova história no futebol mundial.

