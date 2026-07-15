Inglaterra x Argentina: o embate de estilos entre Scaloni e Tuchel na semifinal da Copa
A paciência de Scaloni contra o método de Tuchel na semifinal da Copa
Publicado: 15/07/2026 às 12:11
Thomas Tuchel, da Inglaterra, e Lionel Scaloni, da França (Charly TRIBALLEAU and Odd ANDERSEN / AFP)
A semifinal da Copa do Mundo reserva mais do que o peso de uma das maiores rivalidades geopolíticas e esportivas do planeta. O reencontro entre Argentina e Inglaterra coloca frente a frente duas escolas de pensamento do futebol. De um lado, a paciência e a fidelidade ao grupo de Lionel Scaloni; do outro, o pragmatismo vertical e a cobrança implacável de Thomas Tuchel.
Mais do que a vaga na grande final, o confronto na área técnica vale a validação de dois projetos que seguiram caminhos completamente distintos para chegar até aqui.
A seleção argentina chega à semifinal amparada pelo peso de sua história recente. Sob o comando de Lionel Scaloni, a Albiceleste construiu uma dinastia baseada na continuidade do elenco campeão do mundo em 2022 e no resgate da identidade do futebol do país. No entanto, o próprio treinador reconhece que o brilho técnico ainda não atingiu o ápice neste torneio.
"Precisamos voltar a jogar com a bola, que é onde sempre fomos fortes, todo o resto nós temos", cobrou.
O plano do técnico argentino é claro: reestabelecer o controle do ritmo de jogo através de seu trio de meio-campistas. A capacidade de reter a posse, atrair a marcação e acionar o ataque em transições é a fórmula para desarmar o ímpeto físico dos ingleses. Para a Argentina, o jogo passa pela paciência e pelo estômago para sofrer nos momentos de pressão.
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O pragmatismo de Tuchel e o "fator Kane"
Do lado britânico, o cenário é de revolução silenciosa. Thomas Tuchel foi contratado com uma missão categórica: transformar o talento geracional da Inglaterra em taças, deixando de lado o conservadorismo de eras anteriores em prol de um futebol mais direto, agressivo e eficiente.
Embora tenha levado os ingleses às semifinais, o técnico alemão não esconde sua insatisfação com as oscilações coletivas da equipe, os temidos "apagões" que fazem o time desaparecer em campo por determinados períodos. Essa exigência extrema, inclusive, gerou discordância com o astro Jude Bellingham.
Ainda assim, o elenco parece blindar o comandante. O capitão Harry Kane veio a público defender os métodos do técnico. "Acho que é isso que torna o técnico tão especial e tão grande, porque ele não guarda nada, é emocional, fala as coisas como são", destacou.
Taticamente, a Inglaterra de Tuchel promete ser um teste de fogo para a defesa argentina. Com uma pressão alta, os ingleses tentarão forçar o erro de saída de bola rival para acionar Bellingham no entrelinhas e explorar o faro de gol e o jogo de pivô de Kane.