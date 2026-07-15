Inglaterra x Argentina na Copa 2026: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (15)

Inglaterra e Argentina reeditam clássico histórico em Atlanta por vaga na final da Copa

Harry Kane, da Inglaterra, e Lionel Messi, da Argentina (Roberto SCHMIDT and Chandan KHANNA / AFP)

Duas camisas pesadíssimas, rivalidades históricas e um único objetivo: a final da Copa do Mundo. Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, abrindo a fase de semifinais do Mundial. O duelo coloca frente a frente a busca inglesa por redenção histórica contra a obsessão argentina de manter vivo o sonho do bicampeonato consecutivo.

O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Globoplay, ge TV, Sportv, SBT, Nsports e CazéTV.

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Sob o comando do alemão Thomas Tuchel, a Inglaterra garantiu vaga na semifinal do Mundial após mais uma atuação marcada pela capacidade de reação. Ao longo da campanha, a seleção inglesa precisou superar diferentes cenários adversos para seguir viva na disputa pelo título.

Nas oitavas de final, os ingleses buscaram uma importante virada sobre a RD Congo. Já diante do México, nas quartas, resistiram com um jogador a menos e confirmaram a classificação em uma atuação de grande entrega. Na fase seguinte, voltaram a mostrar força mental ao eliminar a Noruega e assegurar presença entre os quatro melhores da competição.

A grande referência técnica do time é o meio-campista Jude Bellingham, que vem ditando o ritmo da equipe. Para o jogo decisivo de logo mais, Tuchel deve promover uma mudança no ataque: Bukayo Saka treinou entre os titulares e pode ganhar a vaga de Madueke, formando o trio ofensivo ao lado de Anthony Gordon e do artilheiro Harry Kane.

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Desgaste físico é o principal adversário da Albiceleste

Do outro lado, a atual campeã do mundo também chega embalada por uma campanha de destaque, tendo Lionel Messi como principal referência técnica. O camisa 10 iniciou o Mundial quebrando recordes e segue como o protagonista de uma Argentina que precisou recorrer à prorrogação para superar Cabo Verde e Suíça nas fases eliminatórias.

O desgaste físico, no entanto, tornou-se um fator de preocupação para a comissão técnica comandada por Lionel Scaloni. Com um elenco de idade elevada e após disputar duas prorrogações consecutivas, os argentinos buscam recuperar as energias para o duelo decisivo.

Apesar do desgaste, a tendência é que a Argentina mantenha a espinha dorsal que vem atuando, apostando no entrosamento do meio-campo e no poder de decisão de Messi e Julián Álvarez na frente.

Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Messi; Julián Álvarez.

Inglaterra: Pickford; O'Reilly, Guéhi, Stones e Konsa; Anderson, Rice e Bellingham; Gordon, Saka e Kane.



Ficha Técnica - Inglaterra x Argentina

Fase: Semifinal da Copa do Mundo 2026

Horário: 16h

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

Onde assistir: TV Globo, Globoplay, ge TV, Sportv, SBT, Nsports e CazéTV

