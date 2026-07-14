A final da copa é o presente desejado por Yamal um dia após completar 19 anos

Jovem craque da Espanha e do Barcelona foi a atração da coletiva, na véspera da semifinal contra a França; mostrou confiança e naturalidade nas respostas aos jornalistas

Espanhol Lamine Yamal durante coletiva de imprensa (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Um dia depois de completar 19 anos, Lamine Yamal chegou para a coletiva de imprensa, na véspera da sua primeira semifinal de copa do mundo, falando com naturalidade e confiança.

“Peço a mim mesmo como presente chegar na final da copa em Nova Iorque”, brincou.

Passado o momento mais ameno, a jovem estrela do Barcelona começou a responder as perguntas em tom de cobrança e deixou claro que não sentiu nem sentirá pressão.

“Jogo como sei, só dou o que tenho ao serviço do time, ao máximo. Jogo como sei, só dou o que tenho ao serviço do time, ao máximo. Quando você dá o seu melhor, não sente a pressão", explicou, colocando um tom de ironia em outra resposta:



“Você diz que não estou no meu melhor, então não precisa esperar nada de mim. Mas amanhã (nesta terça) estou confiante de que vai correr bem".



Em uma copa onde as grandes estrelas estão deixando as suas marcas nas redes adversárias, Yamal também foi questionado por ter marcado apenas uma vez. “Não me preocupo com gols, mas é sempre especial marcar em jogos como este. E amanhã será um dia muito especial", disse.



Ele negou que tenha provocado os franceses ao declarar que não tem medo do adversário. “Obviamente, não tenho medo da França. Somos os campeões da Europa e não temos medo de nenhum jogo. É isso", explicou o atacante que, aos 16 anos, durante uma Eurocopa, marcou o seu primeiro gol diante dos rivais.



Sobre a sua primeira semifinal de copa do mundo, ele deixou claro: "É a partida mais importante que vou jogar. Estamos todos muito animados, especialmente eu", E à pergunta sobre se ele se via como campeão do mundo, foi direto. "Obviamente. Todos nós vimos o que aconteceu em 2010".