Copa 2026: Balogun diz que polêmica com Trump afetou ambiente da seleção dos EUA

Folarin Balogun, atacante dos Estados Unidos ( Getty Images via AFP)

Principal polêmica da Copa do Mundo de 2026, o caso envolvendo Folarin Balogun ganhou novo capítulo após o atacante afirmar que a repercussão de sua suspensão e a intervenção do presidente Donald Trump junto à Fifa afetaram o ambiente da seleção dos Estados Unidos antes da eliminação para a Bélgica nas oitavas de final.

Em entrevista ao programa CBS Mornings, o jogador admitiu que o retorno à equipe após a revisão da punição inicialmente trouxe alívio, mas também gerou uma pressão sobre o elenco americano.

“Minha reação inicial foi de felicidade por estar de volta à equipe. Mas, ao refletir, percebi que isso causaria muita controvérsia”, declarou Balogun.

Segundo o atacante, os companheiros sentiram o peso da repercussão externa nos dias que antecederam a partida contra os belgas. “Havia muita interferência externa e é difícil ignorá-la. Eu conseguia perceber um pouco de nervosismo nos meus companheiros”, afirmou.

A polêmica começou após a vitória dos Estados Unidos por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, quando Balogun foi expulso depois de uma revisão do VAR. O atacante contestou a decisão do árbitro brasileiro Raphael Claus e considerou o cartão vermelho exagerado.

“Nem foi uma falta, então fiquei totalmente em choque. Quando algo não é intencional, nunca deveria ser cartão vermelho. Foi uma situação infeliz que acabou nos colocando sob uma pressão maior do que o necessário”, disse.

Após o lance, Trump entrou em contato com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para solicitar uma revisão da punição. A atitude gerou críticas e abriu discussões sobre a influência externa nos processos disciplinares da entidade. Apesar da controvérsia, a seleção americana não conseguiu avançar no torneio. A Bélgica venceu os Estados Unidos por 4 a 1, em Seattle, e garantiu vaga nas quartas de final.

