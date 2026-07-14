França x Espanha na Copa 2026: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (14)

Choque de gigantes: França e Espanha decidem hoje o primeiro finalista da Copa de 2026

Kylian Mbappe, da França, Lamine Yamal, da Espanha (Thomas COEX / AFP)

Um dos maiores clássicos do futebol europeu vai decidir o primeiro finalista da Copa do Mundo de 2026. França e Espanha disputam nesta terça-feira (14), às 16h, no Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos. O confronto marca o reencontro de duas potências europeias em momentos decisivos e promete parar o mundo do futebol com o duelo tático entre Didier Deschamps e Luis de la Fuente.

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da CazéTV, no YouTube.

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A seleção francesa chega à sua terceira semifinal de Copa consecutiva respaldada por uma campanha impecável: 100% de aproveitamento até aqui. Sob o comando de Didier Deschamps, os Bleus combinam solidez tática com um ataque avassalador.

O grande trunfo francês atende pelo nome de Kylian Mbappé. Com oito gols marcados, o camisa 10 lidera a artilharia da competição ao lado de Lionel Messi. Somados aos gols de Ousmane Dembélé, a dupla soma 13 tentos no torneio e está a um passo de quebrar o recorde histórico de gols de uma parceria em Copas do Mundo.

Para o confronto decisivo, Deschamps deve ter o retorno do volante Aurélien Tchouaméni, recuperado de lesão muscular, na vaga de Manu Koné. No ataque, a jovem promessa Désiré Doué tende a ser mantida na ponta esquerda após boa atuação diante de Marrocos nas quartas.

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Solidez defensiva é a arma da Espanha para frear os Bleus

Do outro lado, a Espanha vive o seu melhor momento em Copas desde o histórico título de 2010. Sob a liderança do técnico Luis de la Fuente, a Fúria encanta pelo equilíbrio coletivo e pela consistência de sua retaguarda. O goleiro Unai Simón foi vazado apenas uma vez em todo o torneio, no triunfo por 2 a 1 sobre a Bélgica.

A grande incógnita na escalação espanhola reside no meio-campo. Pedri, titular ao longo de quase toda a competição, disputa posição com Fabián Ruiz. O jogador do PSG entrou muito bem nas quartas de final, anotando um dos gols da classificação, e colocou uma boa "dor de cabeça" na mente de De la Fuente, que tem todo o plantel à disposição para o clássico.

Prováveis Escalações:

França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Tchouaméni (Koné), Rabiot e Olise; Dembélé, Doué e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián Ruiz) e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Ficha Técnica

Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Semifinal)

Data: Terça-feira, 14 de julho de 2026

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio AT&T, Dallas (EUA)

Onde assistir: CazéTV (YouTube)

