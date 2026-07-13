Deschamps joga a pressão para o adversário da semifinal: "A Espanha é a favorita"

O técnico francês Didier Deschamps lembra que a Espanha é a atual campeã europeia e destaca a vitória do rival no último confronto entre as duas seleções

Didier Deschamps, técnico da França na Copa do Mundo 2026 (MAURO PIMENTEL / AFP)

A bola só vai rolar neste terceiro jogo (14), mas a disputa entre franceses e espanhóis sobre uma decisão vaga na Copa do Mundo de 2026 acabou de passar para os bastidores e jogar sob pressão para o adversário faz parte do trabalho do técnico Didier Deschamps.

Em entrevista a um canal de televisão francês, neste domingo (12), o ex-campeão mundial de 1998 disse que havia favoritismo para a semifinal na Espanha.

"Eles são os atuais campeões europeus, e não jogamos contra eles à noite, mas sim na semifinal da Liga Nacional", acrescentou Deschamps. "Eles nos consideram favoritos antes da Copa do Mundo , mas a Espanha é a favorita."

"Isso aumenta a pressão sobre os jogadores em tudo o que conquistamos. É uma equipe muito forte, com muitos pontos fortes", elogiou o técnico francês, repetindo o que temos dito desde o início da copa.

"Mas, além de tudo, é a primeira semifinal da Copa do Mundo, o nível já é extremamente alto", concluiu.